Déployez MindsDB en un clic.
Plateforme d'IA qui vous permet de créer et d'interroger des modèles d'apprentissage automatique à partir de vos bases de données en utilisant le SQL standard.
Choisissez un pack VPS pour MindsDB
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec MindsDB
MindsDB est une plateforme d'IA open source qui intègre l'apprentissage automatique directement dans votre infrastructure de base de données existante via SQL. Au lieu de construire des pipelines ML séparés, vous créez, entraînez et interrogez des modèles prédictifs avec la syntaxe SQL standard sur vos données PostgreSQL, MySQL ou MongoDB. Il prend en charge l'AutoML, la prévision de séries chronologiques, la classification et les intégrations avec OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs d'IA.
Le déploiement de MindsDB sur votre propre VPS maintient les données d'entraînement et les artefacts de modèle au sein de votre infrastructure, fournit des ressources dédiées à l'entraînement des modèles et élimine les coûts cloud par prédiction — rendant l'IA accessible aux équipes de données à un coût fixe prévisible.
Fonctionnalités clés de MindsDB
ML basé sur SQL
Créez et interrogez des modèles d'apprentissage automatique avec SQL standard — aucun framework Python ni pipeline ML distinct n'est requis.
Moteur AutoML
L'ingénierie de fonctionnalités automatisée et la sélection de modèles réduisent l'expertise nécessaire pour déployer des modèles prédictifs précis.
Support multi-bases de données
Connectez-vous à PostgreSQL, MySQL, MongoDB, et plus encore pour entraîner des modèles directement sur vos données de production existantes.
Intégrations de modèles d'IA
Intégrez OpenAI, Hugging Face et d'autres fournisseurs pour ajouter des capacités de PNL basées sur GPT et d'IA personnalisées via SQL.
Prévision de séries temporelles
Développer des modèles de prévision de la demande, de détection d'anomalies et de prédiction des stocks sans connaissances spécialisées en ML.
Pourquoi exécuter MindsDB avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.