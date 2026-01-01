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Démon Cloudflare Tunnel qui expose en toute sécurité les services à Internet sans ouvrir les ports du pare-feu.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Ce que vous pouvez construire avec Cloudflared

Cloudflared est le démon client de Cloudflare Tunnel, créant des connexions chiffrées uniquement sortantes de votre VPS vers le réseau périphérique de Cloudflare. En acheminant tout le trafic via Cloudflare avant qu'il n'atteigne votre origine, vous bénéficiez d'une protection DDoS intégrée et d'une couverture WAF sans jamais ouvrir de ports de pare-feu entrants ni exposer l'adresse IP de votre serveur.

L'auto-hébergement du démon Cloudflared sur un VPS fournit un tunnel stable et toujours actif qui n'est pas soumis aux limitations de fiabilité des connexions Internet domestiques. Vos jetons Cloudflare et la configuration du tunnel sont stockés sur une infrastructure que vous contrôlez, et l'interface utilisateur web incluse rend la configuration initiale et la gestion continue simples sans utiliser la ligne de commande.

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Ce que vous pouvez construire avec {name}

Caractéristiques principales de Cloudflared

Aucun port entrant nécessaire

Toutes les connexions proviennent de votre serveur, éliminant ainsi le besoin d'ouvrir des règles de pare-feu ou de configurer le transfert de port NAT.

Protection de l'adresse IP d'origine

Le trafic atteint votre serveur uniquement via Cloudflare, masquant l'adresse IP de votre VPS aux scanners et aux tentatives d'attaque directe.

Protection DDoS intégrée

Cloudflare absorbe les attaques volumétriques en périphérie avant que tout trafic n'atteigne votre serveur d'origine.

Intégration Zero Trust

Associez les tunnels à Cloudflare Access pour appliquer une authentification basée sur l'identité sur n'importe quel service interne sans VPN.

Configuration web

Gérez les jetons de tunnel et les routes via une interface utilisateur web incluse sans avoir à utiliser la ligne de commande.

Pourquoi exécuter Cloudflared sur Hostinger

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.

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Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Expansion mondiale.

Choisissez un emplacement de serveur proche de votre public pour optimiser les temps de chargement. Nous disposons de centres de données en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS d'Hostinger ! Leur disponibilité est toujours excellente, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. À chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Tout est fluide et excellent avec Hostinger, que ce soit le chatbot IA ou le chat humain si l'IA ne peut pas répondre à votre question. Et leur VPS est tout simplement génial, aucune interruption. Merci à l'équipe de développement et à tous ceux qui ont contribué à son succès. Continuez comme ça ! 🚀

Noel
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Enfin un hébergeur VPS qui fait les choses bien ! Tarifs compétitifs. Un excellent portail qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes fluides. Assistance efficace. Fiable. Une stabilité à toute épreuve.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement. Il est toujours rapide et stable. Jamais d'interruption de service, jamais de plantage.

Martin K
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L'entreprise se porte bien et je suis très satisfait des services que j'utilise. Leurs tarifs sont plus abordables que ceux de certains fournisseurs proposant d'excellentes configurations VPS et des formules d'abonnement très intéressantes.

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