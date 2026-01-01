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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs (Document Server) est une suite bureautique en ligne open source qui permet l'édition collaborative basée sur navigateur de formats DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP, PDF et autres sur votre propre serveur. Elle offre une compatibilité parfaite avec les formats Microsoft Office, ce qui en fait un remplacement transparent pour les outils bureautiques cloud sans exposer vos documents à des services tiers.

L'auto-hébergement d'ONLYOFFICE Docs privilégie la confidentialité des documents — les fichiers ne quittent jamais votre infrastructure. Il s'intègre à Nextcloud, ownCloud, Seafile et des dizaines d'autres plateformes via des connecteurs officiels, et utilise la sécurité des jetons JWT pour protéger l'accès à l'API. L'édition communautaire prend en charge jusqu'à 20 connexions d'édition simultanées sans frais.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de ONLYOFFICE Docs

Collaboration en temps réel

Plusieurs utilisateurs peuvent coéditer des documents, des feuilles de calcul et des présentations simultanément avec le suivi du curseur en direct, les commentaires et le suivi des modifications.

Compatibilité MS Office

Ouvrez, modifiez et enregistrez des fichiers DOCX, XLSX et PPTX avec une grande fidélité — sans artefacts de conversion de format ni décalages de mise en page.

Prise en charge multi-format

Prend en charge les formats DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF, et bien plus encore, dans les éditeurs de documents, de feuilles de calcul et de présentations.

Sécurité de l'API JWT

La validation du JSON Web Token sécurise chaque requête API, garantissant que seules les intégrations et les utilisateurs autorisés peuvent accéder au serveur de documents.

Intégration Nextcloud et Seafile

Les connecteurs officiels pour Nextcloud, ownCloud, Seafile et plus de 40 autres plateformes transforment ONLYOFFICE Docs en un backend d'édition collaborative prêt à l'emploi.

Éditeur PDF et Formulaires

Modifiez des PDF et créez des formulaires PDF à remplir directement dans le navigateur sans logiciel ou plugin supplémentaire.

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Martin K
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