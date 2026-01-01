Déployez Homebridge avec une installation en un clic.
Passerelle HomeKit légère qui connecte les appareils domotiques non Apple à Siri et à l'application Maison d'Apple via des extensions.
Choisissez un pack VPS pour Homebridge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Homebridge
Homebridge est un serveur Node.js léger qui émule l'API HomeKit d'iOS, permettant le contrôle via Siri et l'intégration à l'application Maison pour des milliers d'appareils qui ne prennent pas nativement en charge l'écosystème d'Apple. Avec plus de 2 000 plugins développés par la communauté, il connecte les lumières intelligentes, les thermostats, les caméras et les systèmes de sécurité de marques comme Ring, Nest, TP-Link et Tuya dans une expérience HomeKit unifiée.
L'exécution de Homebridge sur un VPS assure une disponibilité 24h/24 et 7j/7 pour vos automatisations HomeKit, indépendamment des conditions d'alimentation ou de réseau locales, avec une configuration de plugin persistante et un accès à distance fiable depuis n'importe où dans le monde.
Fonctionnalités clés de Homebridge
Plus de 2 000 plugins d'appareil
Les plugins communautaires couvrent pratiquement toutes les marques et tous les protocoles de maison intelligente, vous permettant d'ajouter n'importe quel appareil à HomeKit sans remplacer le matériel.
Interface utilisateur de configuration Web
Homebridge Config UI X fournit une interface basée sur un navigateur pour l'installation de plugins, la gestion des appareils et la visualisation des journaux sans accès à la ligne de commande.
Mode Pont Enfant
Isolez les plugins dans des ponts enfants séparés pour éviter qu'un plugin défectueux ne fasse planter toute votre configuration HomeKit.
Mises à jour automatiques des plugins
Découvrez, installez et mettez à jour les plugins directement depuis l'interface utilisateur web pour maintenir les intégrations d'appareils à jour sans sessions SSH manuelles.
Sauvegarder et Restaurer
La fonctionnalité de sauvegarde intégrée protège les configurations de vos plugins et les données d'appairage HomeKit contre toute perte accidentelle.
Pourquoi exécuter Homebridge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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