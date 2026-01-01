Foundry Virtual Tabletop est la principale plateforme commerciale mais auto-hébergée pour jouer à des jeux de rôle sur table en ligne. Construit sur un moteur JavaScript modulaire avec un support approfondi pour Donjons et Dragons 5e, Pathfinder, L'Appel de Cthulhu et des dizaines d'autres systèmes via des modules communautaires, il offre un éclairage dynamique de qualité professionnelle, une ligne de vue, des jetons animés, l'automatisation des jets de dés et un langage de macro étendu pour des mécaniques de jeu personnalisées.

L'auto-hébergement de Foundry sur votre VPS garde chaque campagne, feuille de personnage et carte de bataille sous votre contrôle direct — pas de frais SaaS par session, pas de coûts cloud mensuels et pas d'accès tiers aux données de jeu de vos joueurs. Une licence Foundry payante est requise et est achetée une seule fois sur foundryvtt.com.