PhotoPrism est une plateforme de gestion de photos axée sur la confidentialité qui utilise l'intelligence artificielle pour classer, étiqueter et rechercher automatiquement l'intégralité de votre collection de photos. La reconnaissance faciale, la détection d'objets et l'organisation basée sur la localisation fonctionnent localement sur votre serveur — vos photos ne quittent jamais votre matériel.

Héberger PhotoPrism sur votre VPS vous offre une alternative puissante à Google Photos et iCloud, capable de gérer des millions d'images, prenant en charge les fichiers RAW et les vidéos 4K, et vous permettant de garder chaque souvenir sous votre contrôle total, sans aucune limite de stockage imposée par un abonnement tiers.