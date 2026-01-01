Déployez PhotoPrism avec une installation en un clic.
Application de gestion de photos propulsée par l'IA qui organise, étiquette et recherche automatiquement votre bibliothèque de photos sans télécharger vers des clouds tiers.
Choisissez un pack VPS pour PhotoPrism
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec PhotoPrism
PhotoPrism est une plateforme de gestion de photos axée sur la confidentialité qui utilise l'intelligence artificielle pour classer, étiqueter et rechercher automatiquement l'intégralité de votre collection de photos. La reconnaissance faciale, la détection d'objets et l'organisation basée sur la localisation fonctionnent localement sur votre serveur — vos photos ne quittent jamais votre matériel.
Héberger PhotoPrism sur votre VPS vous offre une alternative puissante à Google Photos et iCloud, capable de gérer des millions d'images, prenant en charge les fichiers RAW et les vidéos 4K, et vous permettant de garder chaque souvenir sous votre contrôle total, sans aucune limite de stockage imposée par un abonnement tiers.
Fonctionnalités clés de PhotoPrism
Balises optimisées par l'IA
Classe automatiquement les photos par sujet, scène et objets grâce à l'apprentissage automatique sur l'appareil — aucun traitement dans le cloud n'est requis.
Reconnaissance faciale
Regroupe les photos par les personnes qui y figurent, vous permettant ainsi de retrouver instantanément chaque cliché d'un membre de votre famille ou d'un ami dans toute votre bibliothèque.
Recherche puissante
Trouvez des photos avec des requêtes en langage naturel comme « coucher de soleil sur la plage » ou filtrez par date, appareil photo, lieu et étiquettes auto-détectées simultanément.
Prise en charge des formats RAW et vidéo
Gère les fichiers RAW des appareils photo professionnels, les fichiers HEIF des iPhones et les vidéos 4K avec transcodage automatique pour la lecture dans le navigateur.
Localisation et vue carte
Affiche les photos géolocalisées sur une carte interactive et les regroupe automatiquement par lieu pour une navigation géographique.
Pourquoi exécuter PhotoPrism avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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