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Outil OSINT pour une analyse complète de site web couvrant le DNS, le SSL, les ports, les en-têtes de sécurité et la pile technologique en une seule recherche.

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KVM 4
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Web-Check

Web-Check est un outil d'analyse de sites web et OSINT (renseignement en sources ouvertes) open-source qui agrège les informations de plus de 50 modules dans un rapport de domaine unique. Saisissez n'importe quelle URL pour voir instantanément les enregistrements DNS, les détails des certificats SSL, les ports ouverts, les en-têtes de sécurité HTTP, les empreintes technologiques, les données WHOIS et la configuration de sécurité des e-mails.

L'auto-hébergement de Web-Check sur un VPS offre aux équipes de sécurité et aux développeurs un outil d'analyse privé sans les limites de débit ou les plafonds d'utilisation imposés par les instances publiques. Il est utile pour les audits de sécurité avant le déploiement, la recherche concurrentielle, la reconnaissance lors des tests d'intrusion et la vérification que votre propre infrastructure est correctement configurée.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Web-Check

Plus de 50 modules d'analyse

Une seule recherche de domaine exécute simultanément plus de 50 vérifications couvrant le DNS, le SSL, les ports, les en-têtes, les cookies, les redirections, et bien plus encore.

Audit des en-têtes de sécurité

Vérifiez quels en-têtes de sécurité HTTP sont présents ou manquants pour identifier les lacunes de renforcement avant qu'elles ne deviennent des vulnérabilités.

Empreinte technologique

Identifier le serveur web, le CMS, les frameworks, les outils d'analyse et le CDN qu'un site web utilise à partir de ses signatures de réponse.

Contrôles de sécurité des e-mails

Vérifiez la configuration des enregistrements SPF, DKIM, DMARC et MX pour évaluer l'exposition à l'usurpation d'identité par e-mail pour n'importe quel domaine.

Détails du certificat SSL

Consulter l'émetteur du certificat, l'expiration, les SANs et la validité de la chaîne pour confirmer que le HTTPS est correctement configuré et non expiré.

Pourquoi exécuter Web-Check avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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