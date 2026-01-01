Déployez Web-Check avec une installation en un clic.
Outil OSINT pour une analyse complète de site web couvrant le DNS, le SSL, les ports, les en-têtes de sécurité et la pile technologique en une seule recherche.
Choisissez un pack VPS pour Web-Check
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Web-Check
Web-Check est un outil d'analyse de sites web et OSINT (renseignement en sources ouvertes) open-source qui agrège les informations de plus de 50 modules dans un rapport de domaine unique. Saisissez n'importe quelle URL pour voir instantanément les enregistrements DNS, les détails des certificats SSL, les ports ouverts, les en-têtes de sécurité HTTP, les empreintes technologiques, les données WHOIS et la configuration de sécurité des e-mails.
L'auto-hébergement de Web-Check sur un VPS offre aux équipes de sécurité et aux développeurs un outil d'analyse privé sans les limites de débit ou les plafonds d'utilisation imposés par les instances publiques. Il est utile pour les audits de sécurité avant le déploiement, la recherche concurrentielle, la reconnaissance lors des tests d'intrusion et la vérification que votre propre infrastructure est correctement configurée.
Fonctionnalités clés de Web-Check
Plus de 50 modules d'analyse
Une seule recherche de domaine exécute simultanément plus de 50 vérifications couvrant le DNS, le SSL, les ports, les en-têtes, les cookies, les redirections, et bien plus encore.
Audit des en-têtes de sécurité
Vérifiez quels en-têtes de sécurité HTTP sont présents ou manquants pour identifier les lacunes de renforcement avant qu'elles ne deviennent des vulnérabilités.
Empreinte technologique
Identifier le serveur web, le CMS, les frameworks, les outils d'analyse et le CDN qu'un site web utilise à partir de ses signatures de réponse.
Contrôles de sécurité des e-mails
Vérifiez la configuration des enregistrements SPF, DKIM, DMARC et MX pour évaluer l'exposition à l'usurpation d'identité par e-mail pour n'importe quel domaine.
Détails du certificat SSL
Consulter l'émetteur du certificat, l'expiration, les SANs et la validité de la chaîne pour confirmer que le HTTPS est correctement configuré et non expiré.
Pourquoi exécuter Web-Check avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.