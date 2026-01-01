Déployez Pinry en un clic.
Tableau d'images auto-hébergé de style Pinterest pour sauvegarder, étiqueter et organiser des images et des vidéos.
Choisissez un pack VPS pour Pinry
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pinry
Pinry est un tableau d'images open-source et auto-hébergé qui vous permet de collecter, d'étiqueter et de parcourir des images, des vidéos et des pages web dans une mise en page en mosaïque visuellement attrayante — similaire à Pinterest mais entièrement sous votre contrôle. Il combine un back-end Django REST Framework avec un front-end Vue.js et est livré sous forme de conteneur Docker unique, soutenu par SQLite pour une configuration sans dépendance.
L'auto-hébergement de Pinry signifie que votre collection personnelle reste privée sur votre propre VPS, sans flux algorithmiques, sans publicités et sans compte requis pour la navigation si vous activez l'accès public. La prise en charge multi-utilisateurs, les tableaux publics et privés, la compatibilité avec les extensions de navigateur et une API REST complète le rendent adapté aux collections personnelles et aux petites équipes collaboratives.
Fonctionnalités clés de Pinry
Découverte par balises
Attribuez plusieurs étiquettes à chaque épingle et filtrez instantanément toute votre collection par étiquette — aucun dossier imbriqué n'est requis.
Tableaux multi-utilisateurs
Créez des tableaux séparés par utilisateur et contrôlez la visibilité avec des paramètres d'accès publics ou privés pour chaque tableau.
Support des extensions de navigateur
Enregistrez des images directement depuis n'importe quelle page web sur votre tableau Pinry à l'aide de l'extension de navigateur officielle.
API REST
Automatisez la création de pins et gérez les collections par programmation via l'API intégrée de Django REST Framework.
Image Docker multi-architecture
L'image officielle prend en charge AMD64, ARMv7 et ARMv8 — elle fonctionne aussi bien sur les serveurs VPS standards que sur les cartes basées sur ARM.
Pourquoi exécuter Pinry avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Immich
Immich est une solution de gestion de photos et vidéos auto-hébergée, conçue pour offrir des performances élevées
Airsonic Advanced
Diffuser des bibliothèques musicales personnelles via un serveur API compatible Subsonic