Déployez Formbricks en un clic.
Plateforme open source pour créer des sondages ciblés sur les canaux in-app, par lien, sur site web et par e-mail.
Choisissez un pack VPS pour Formbricks
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Formbricks
Formbricks est une plateforme de gestion de l'expérience open source conçue comme une alternative auto-hébergeable à Qualtrics et SurveyMonkey. Les équipes produit et marketing l'utilisent pour créer des enquêtes qui atteignent les utilisateurs exactement là où ils se trouvent — au sein des applications web via le SDK JavaScript, sur des pages de liens autonomes, intégrées à des sites web, ou diffusées via des campagnes d'e-mail. Toutes les réponses sont centralisées dans un tableau de bord unifié, avec des fonctionnalités de segmentation et de filtrage intégrées.
L'auto-hébergement de Formbricks sur votre VPS vous donne le contrôle total de chaque réponse d'enquête et segment d'audience, sans que les données ne quittent votre infrastructure. Le premier utilisateur à s'inscrire après le déploiement devient l'administrateur, sans qu'il y ait d'identifiants par défaut à distribuer. PostgreSQL et Valkey sont préconfigurés et prêts à l'emploi dès le premier démarrage.
Fonctionnalités clés de Formbricks
Distribution multicanal
Atteignez les répondants directement dans l'application via le SDK JavaScript, sur des pages de liens partageables, intégrés dans des sites web, ou par e-mail — le tout géré depuis un seul tableau de bord.
Ciblage d'audience SDK
Affichez des enquêtes à des segments d'utilisateurs spécifiques en fonction d'attributs, d'événements personnalisés ou d'actions passées suivies via le SDK Formbricks.
Éditeur de logique de branchement
Créez des enquêtes multi-étapes avec une logique conditionnelle, des règles de saut et des types de saisie variés via un éditeur visuel sans code.
Routage automatisé des réponses
Envoyez automatiquement les réponses vers Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier ou n8n dès l'arrivée des soumissions.
Analyse des soumissions
Consultez les taux de complétion, les résumés des réponses et les soumissions individuelles directement dans le tableau de bord sans exporter les données.
Sondages multilingues
Déployez des enquêtes en plusieurs langues simultanément à partir d'une seule configuration d'enquête pour atteindre des publics mondiaux.
Pourquoi exécuter Formbricks avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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