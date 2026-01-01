Déployez Posterr en un clic.
Signalétique numérique d'affiches « en cours de lecture » qui transforme n'importe quel navigateur en un affichage de style cinéma pour les bibliothèques Plex.
Choisissez un pack VPS pour Posterr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Posterr
Posterr est une application Node.js open-source qui reproduit les panneaux d'affichage numériques que l'on trouve dans les halls de cinéma. Elle lit l'état en temps réel de votre serveur Plex Media et présente le titre en cours de lecture, des sélections à la demande issues de bibliothèques choisies, ainsi que les sorties prochaines extraites de Sonarr, Radarr et Readarr.
Héberger Posterr sur un VPS garantit que l'affichage reste toujours accessible depuis n'importe quel navigateur, téléphone, tablette, Fire Stick ou écran mural — sans dépendre d'un ordinateur domestique allumé. Il se connecte à Plex et à la suite logicielle arr via le réseau, ce qui lui permet de fonctionner que vos services multimédias soient exécutés sur le même VPS ou sur un serveur domestique distant.
Fonctionnalités clés de Posterr
Affichage Lecture en cours
Affiche des affiches de films, de séries télévisées et de musique en direct avec la durée, le studio, la classification du contenu et une barre de progression tenant compte du transcodage.
Diapositives bientôt disponibles
Récupère les films à venir de Radarr, les épisodes et les premières de saison de Sonarr, et les nouveaux livres de Readarr.
Sélection de la bibliothèque à la demande
Fait pivoter des titres aléatoires à partir de bibliothèques Plex sélectionnées pour que l'écran reste intéressant même quand rien n'est diffusé.
Compatible multi-écrans
S'adapte automatiquement de 320px jusqu'à 4K, prend en charge le mode portrait ou paysage, et inclut une minuterie de veille avec contrôle du moniteur CEC.
Diapositives et thèmes personnalisés
Intégrez vos propres images, illustrations d'arrière-plan et thèmes, ou intégrez des pages web externes sous forme de diapositives rotatives supplémentaires.
Anecdotes et Awtrix
Exécutez un quiz de culture générale cinématographique intégré entre les diapositives et reflétez les données de lecture en cours sur les écrans matriciels LED Awtrix.
Pourquoi exécuter Posterr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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