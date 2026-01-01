Posterr est une application Node.js open-source qui reproduit les panneaux d'affichage numériques que l'on trouve dans les halls de cinéma. Elle lit l'état en temps réel de votre serveur Plex Media et présente le titre en cours de lecture, des sélections à la demande issues de bibliothèques choisies, ainsi que les sorties prochaines extraites de Sonarr, Radarr et Readarr.

Héberger Posterr sur un VPS garantit que l'affichage reste toujours accessible depuis n'importe quel navigateur, téléphone, tablette, Fire Stick ou écran mural — sans dépendre d'un ordinateur domestique allumé. Il se connecte à Plex et à la suite logicielle arr via le réseau, ce qui lui permet de fonctionner que vos services multimédias soient exécutés sur le même VPS ou sur un serveur domestique distant.