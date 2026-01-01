Déployez Pelican Panel en un clic.
Panneau de gestion de serveur de jeu open-source moderne et successeur de Pterodactyl, conçu pour un déploiement rapide et une administration intuitive.
Choisissez un pack VPS pour Pelican Panel
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pelican Panel
Pelican Panel est un fork communautaire et une modernisation de Pterodactyl, réécrit sur la dernière pile technologique Laravel et Filament pour offrir une expérience d'administration plus rapide, un installateur web intégré et un système de plugins permettant d'étendre le panneau sans forker le code source. Chaque serveur de jeu est provisionné dans son propre conteneur Docker isolé via le démon Wings associé, ce qui permet de contenir les ressources et de sécuriser l'hôte.
L'auto-hébergement de Pelican élimine les frais par serveur de l'hébergement de jeux géré et donne aux opérateurs un contrôle total sur l'image de marque, l'authentification, les « eggs » et le stockage de la base de données. Ce déploiement inclut le panneau avec MariaDB et Redis — Wings doit être installé séparément sur chaque nœud exécutant des serveurs de jeu.
Fonctionnalités clés de Pelican Panel
Installateur Web initial
L'installateur guidé basé sur navigateur vous accompagne dans la configuration de la base de données et la création de l'administrateur lors de la première visite — aucun accès shell n'est requis.
Isolation de serveur Docker
Les serveurs de jeu fonctionnent dans des conteneurs dédiés gérés par le démon Wings, ce qui empêche la contention des ressources et limite le rayon d'impact si un serveur est compromis.
Système de plugins
Le chargeur de plugins natifs permet aux administrateurs d'installer des paquets Composer et Yarn directement depuis le panneau pour étendre les fonctionnalités sans forker la source.
Moderne Filament UI
L'interface d'administration reconstruite basée sur Filament offre des chargements de page plus rapides, une sortie console en temps réel et un flux de travail plus propre que les anciens panneaux Pterodactyl.
Compatible Pterodactyl
Importe les œufs Pterodactyl existants et les configurations de nœuds afin que les opérateurs puissent migrer vers Pelican sans avoir à reconstruire leur bibliothèque de serveurs de jeux à partir de zéro.
OAuth et SSO
Prend en charge les fournisseurs d'authentification externes et l'authentification à deux facteurs, permettant aux équipes de centraliser le contrôle d'accès sur l'ensemble des outils d'infrastructure.
Pourquoi exécuter Pelican Panel avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.