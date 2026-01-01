Collabora Online est une suite bureautique en ligne auto-hébergée basée sur la technologie LibreOffice qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Les équipes ouvrent des documents Word, Excel et PowerPoint directement depuis une application de stockage de fichiers comme Nextcloud, Seafile ou Pydio Cells et les co-éditent en temps réel avec des curseurs en direct, des commentaires, le suivi des modifications et des aperçus instantanés — aucun client de bureau, aucun Microsoft 365, aucun Google Workspace n'est requis.

L'auto-hébergement de Collabora sur votre propre VPS maintient chaque document, feuille de calcul et présentation sur une infrastructure que vous contrôlez. Associez-le à l'une des applications de stockage de fichiers de ce catalogue pour offrir à votre équipe un remplacement complet sur site des suites bureautiques cloud, avec une compatibilité totale des formats de fichiers et sans frais par utilisateur.