Déployez Collabora Online avec une installation en un clic.
Suite bureautique en ligne auto-hébergée basée sur LibreOffice qui permet aux équipes de coéditer des documents, des feuilles de calcul et des présentations dans le navigateur.
Choisissez un forfait VPS pour Collabora Online
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Collabora Online
Collabora Online est une suite bureautique en ligne auto-hébergée basée sur la technologie LibreOffice qui fonctionne entièrement dans le navigateur. Les équipes ouvrent des documents Word, Excel et PowerPoint directement depuis une application de stockage de fichiers comme Nextcloud, Seafile ou Pydio Cells et les co-éditent en temps réel avec des curseurs en direct, des commentaires, le suivi des modifications et des aperçus instantanés — aucun client de bureau, aucun Microsoft 365, aucun Google Workspace n'est requis.
L'auto-hébergement de Collabora sur votre propre VPS maintient chaque document, feuille de calcul et présentation sur une infrastructure que vous contrôlez. Associez-le à l'une des applications de stockage de fichiers de ce catalogue pour offrir à votre équipe un remplacement complet sur site des suites bureautiques cloud, avec une compatibilité totale des formats de fichiers et sans frais par utilisateur.
Caractéristiques principales de Collabora Online
Collaboration en temps réel
Plusieurs utilisateurs modifient simultanément le même fichier Word, Excel ou PowerPoint avec des curseurs en direct, des commentaires et une synchronisation instantanée des modifications.
Compatibilité Microsoft Office
Ouvrez et enregistrez les fichiers .docx, .xlsx et .pptx sans perte de conversion grâce au rendu natif de LibreOffice des formats OOXML.
S'intègre au stockage de fichiers
S'intègre à Nextcloud, Seafile, Pydio Cells et d'autres serveurs de fichiers compatibles WOPI sans aucune modification de code de l'application hôte.
Suivi des modifications et commentaires
Passez en revue les documents avec le mode de suivi des modifications, les commentaires en ligne, les suggestions et l'historique des versions, familiers des suites bureautiques de bureau.
Compatible mobile et tablette
L'interface d'édition optimisée pour le tactile fonctionne sur les téléphones, les tablettes et les Chromebooks afin que les contributeurs puissent modifier depuis n'importe quel appareil.
Pourquoi exécuter Collabora Online sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et j'ai été extrêmement impressionné. Kodee et Mohammad, de l'équipe de support, ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables.
Un grand merci à Carla pour son aide précieuse lors de la mise à niveau N8N de mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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