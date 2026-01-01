Déployez OctoBot en un clic.
Bot de trading crypto open-source pour automatiser des stratégies d'IA, de grille, de DCA et de TradingView sur plus de 15 plateformes d'échange.
Choisissez un pack VPS pour OctoBot
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OctoBot
OctoBot est un bot de trading de cryptomonnaies gratuit et open-source qui se connecte à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, et plus de 15 autres exchanges via une interface web unique. Il prend en charge le trading en grille, le dollar-cost averaging, le market making, les stratégies basées sur l'IA, l'automatisation des webhooks TradingView, et un moteur de backtesting entièrement scriptable pour affiner les configurations par rapport aux données historiques du marché.
L'auto-hébergement d'OctoBot sur votre propre VPS maintient chaque clé API, profil et historique de transactions sous votre contrôle direct, sans couche de garde entre vous et l'exchange. L'interface utilisateur du navigateur fonctionne 24h/24 et 7j/7 sur votre VPS afin que les stratégies continuent de s'exécuter même lorsque votre machine locale est hors ligne, et le système de plugins "tentacles" vous permet d'étendre le bot avec des signaux ou des interfaces personnalisés sans toucher à l'image amont.
Fonctionnalités clés de OctoBot
Prise en charge de plus de 15 échanges
Connectez-vous à Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit, et bien d'autres bourses au comptant et à terme à partir d'un seul déploiement.
Plusieurs types de stratégies
Exécutez le trading en grille, le DCA, le market making, l'arbitrage, les signaux pilotés par l'IA et les stratégies de webhook TradingView côte à côte dans des profils indépendants.
Automatisation TradingView
Recevez les alertes TradingView directement dans OctoBot pour déclencher des transactions à partir de vos indicateurs Pine Script préférés sans services intermédiaires.
Moteur de rétrotest
Rejouez des stratégies sur des données de marché historiques avec des rapports de performance détaillés avant de risquer du capital sur une bourse en direct.
Système de plugins Tentacles
Étendez OctoBot avec des tentacules communautaires pour de nouvelles stratégies, échanges et interfaces, ou écrivez les vôtres sans forker le projet.
Alertes Telegram et web
Surveillez l'activité de votre portefeuille et de vos transactions depuis le tableau de bord web intégré ou envoyez des notifications en direct sur Telegram pour un contrôle en déplacement.
Pourquoi exécuter OctoBot avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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