BroadcastChannel est une plateforme open-source basée sur Astro qui convertit les chaînes Telegram publiques en microblogs complets. Au lieu de maintenir un CMS traditionnel, vous rédigez vos publications dans Telegram et BroadcastChannel génère un site web rapide et optimisé pour le SEO que votre audience peut parcourir. Chaque message devient une page avec des métadonnées appropriées, un sitemap et des flux RSS doubles aux formats XML et JSON pour les lecteurs de flux et les agrégateurs de contenu.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS vous offre un nom de domaine personnalisé et un contrôle total sur votre contenu publié, sans dépendre de Vercel, Cloudflare Pages ou de toute autre plateforme d'hébergement tierce. Le site résultant n'envoie aucun JavaScript au navigateur — il est rapide sur toute connexion et très favorable aux robots d'exploration des moteurs de recherche.