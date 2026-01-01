Déployez Lidarr en un clic.
Gestionnaire automatisé de collections musicales qui surveille les discographies d'artistes et organise les téléchargements avec les métadonnées MusicBrainz.
Choisissez un pack VPS pour Lidarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Lidarr
Lidarr est un gestionnaire de bibliothèque musicale automatisé basé sur le framework arr éprouvé. Il suit les discographies d'artistes, surveille les flux RSS pour les nouvelles sorties d'albums, déclenche les téléchargements via votre client préféré et organise tout dans des dossiers correctement étiquetés et structurés — le tout sans intervention manuelle.
Exécuter Lidarr sur un VPS le maintient actif 24h/24 et 7j/7, garantissant que les nouvelles sorties sont capturées dès leur apparition, même lorsque vos machines domestiques sont éteintes. Il s'intègre avec qBittorrent, SABnzbd, NZBGet et d'autres clients de téléchargement, et se connecte à Plex, Jellyfin et Emby pour rafraîchir la bibliothèque de votre serveur musical après chaque acquisition.
Fonctionnalités clés de Lidarr
Surveillance automatique des versions
Suivez n'importe quel artiste et téléchargez automatiquement les nouveaux albums, singles et EPs dès qu'ils apparaissent sur vos indexeurs configurés.
Améliorations du profil de qualité
Définissez les formats audio préférés et Lidarr remplacera automatiquement les fichiers de qualité inférieure par des versions FLAC ou à débit binaire plus élevé dès qu'elles seront disponibles.
MusicBrainz Métadonnées
Enrichissez votre bibliothèque avec des noms d'artistes précis, des pochettes d'album, des dates de sortie et des listes de pistes provenant de MusicBrainz.
Intégration de serveur multimédia
Déclencher des analyses de bibliothèque Plex, Jellyfin ou Emby automatiquement une fois les téléchargements terminés afin que la nouvelle musique apparaisse instantanément.
Gestion de la discographie
Consultez les catalogues complets des artistes, marquez les albums recherchés et suivez les sorties manquantes ou nécessitant des améliorations de qualité depuis un tableau de bord unique.
Pourquoi exécuter Lidarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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