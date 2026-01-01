Jusqu'à 69 % de réduction sur Planka

Deploy Planka in one click installation.

Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.

Lancement instantané de votre application
Sauvegardes hebdomadaires automatiques gratuites
VPS géré par IA
CHF5.09/mois
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Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
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Choisissez un pack VPS pour Planka

69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
CHF5.09/mois
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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64% de réduction
KVM 2
CHF19.99
CHF7.29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
66% de réduction
KVM 8
CHF60.39
CHF20.49/mois
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Renouvellement au prix de CHF 46.49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
69% de réduction
KVM 1
CHF16.29
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Gestionnaire Docker
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Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
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API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an

Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Planka

Planka est une application de tableau Kanban gratuite et open source, conçue pour les groupes de travail qui ont besoin d'une alternative simple et auto-hébergée à Trello. Avec des mises à jour en temps réel, une gestion des cartes par glisser-déposer et une interface épurée, Planka aide les équipes à organiser des projets, à suivre les tâches et à collaborer sans dépendre de plateformes SaaS propriétaires ni payer de frais d'abonnement par utilisateur.

L'auto-hébergement de Planka sur votre propre VPS vous permet de garder le contrôle de toutes les données de projet, des pièces jointes et des communications d'équipe. Ce déploiement inclut PostgreSQL pour un stockage de données fiable et l'intégration de Traefik pour un accès HTTPS sécurisé. Un compte administrateur est automatiquement créé lors du premier lancement avec les identifiants que vous configurez pendant le déploiement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Planka

Tableaux Kanban en temps réel

Les modifications apparaissent instantanément pour tous les membres de l'équipe grâce aux mises à jour en direct alimentées par des connexions WebSocket.

Drag-and-drop cards

Déplacez les tâches entre les listes et réorganisez les priorités grâce à des interactions intuitives de glisser-déposer.

File attachments

Joignez des fichiers et des images directement aux cartes pour garder les ressources du projet organisées à côté des tâches.

Commentaires de tâche

Discutez des tâches avec les membres de l'équipe via les commentaires de carte avec des notifications en temps réel.

Labels and due dates

Catégorisez les cartes avec des étiquettes colorées et définissez des dates d'échéance pour suivre les délais sur tous les projets.

Tableaux multi-projets

Organisez le travail sur plusieurs projets avec des tableaux distincts, chacun avec ses propres listes et membres.

Pourquoi exécuter Planka avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

Lancement en un clic

Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

Sécurité garantie

Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

Gestionnaire Docker intégré

Lancement en un clic

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Emplacement du serveur recommandé :

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Lancement local. Croissance mondiale.

Choisissez un serveur proche de votre audience pour améliorer les vitesses de chargement. Nous disposons de data centers en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud.
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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

Noel
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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
Sylvain

Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours

Testez nos services sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Consultez notre politique de remboursement pour plus d'informations.

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