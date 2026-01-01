Déployez Form.io en un clic.
Plateforme API open source de création de formulaires et de gestion de données pour créer, intégrer et gérer des formulaires dynamiques.
Choisissez un pack VPS pour Form.io
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Form.io
Form.io est une plateforme open-source de création de formulaires et d'API qui permet aux développeurs de créer des formulaires complexes, de gérer les soumissions et de construire des applications basées sur les données. Elle combine un constructeur de formulaires visuel par glisser-déposer avec un puissant backend d'API REST, ce qui facilite l'intégration de formulaires dans toute application web ou mobile.
L'auto-hébergement de Form.io vous donne la pleine propriété de vos données de formulaire et de vos soumissions. Les organisations traitant des informations sensibles — réponses à des enquêtes, formulaires d'admission client ou flux de travail internes — bénéficient de la conservation de tout sur leur propre infrastructure, sans frais par soumission et avec une souveraineté totale des données.
Fonctionnalités clés de Form.io
Générateur de formulaires visuel
L'éditeur glisser-déposer prend en charge les champs de texte, les téléchargements de fichiers, les formulaires imbriqués et la logique conditionnelle sans écrire de code.
API REST auto-générée
Chaque formulaire génère automatiquement une API REST pour créer, lire et gérer les soumissions depuis n'importe quelle application.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Contrôlez qui peut soumettre, consulter ou administrer des formulaires grâce à une gestion des rôles et des autorisations granulaire.
Actions de soumission personnalisées
Déclencher des webhooks, envoyer des e-mails ou transformer automatiquement les données à la réception d'une soumission de formulaire.
SDK JavaScript intégrable
Intégrez des formulaires dans React, Angular, Vue ou toute autre application web à l'aide du SDK JavaScript officiel de Form.io.
Pourquoi exécuter Form.io avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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