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Une page d'accueil de serveur légère et rapide pour organiser les liens vers vos conteneurs et services auto-hébergés.

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Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Starbase 80

Starbase 80 est une page de démarrage de serveur minimale et ultra-rapide pour les environnements Docker. Elle affiche une page d'accueil HTML entièrement statique à partir d'un simple fichier de configuration JSON, sans aucun JavaScript dans le navigateur — les pages se chargent instantanément sans surcharge de framework. Personnalisez l'apparence avec des variables d'environnement contrôlant le titre, le logo, les couleurs d'arrière-plan, le mode sombre et le comportement des liens.

Contrairement aux tableaux de bord gourmands en intégration, Starbase 80 ne nécessite aucun jeton API, aucun accès réseau à vos conteneurs et aucune maintenance continue — juste un fichier JSON avec vos liens et icônes. Il prend en charge les icônes de tableau de bord, les icônes Material Design et les icônes selfh.st dès le départ, ce qui facilite la création d'une page d'accueil soignée et personnalisée pour toute configuration auto-hébergée.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Starbase 80

Chargement instantané des pages

Starbase 80 émet du HTML statique pur sans JavaScript côté client, ainsi votre page d'accueil se charge en quelques millisecondes quelle que soit la charge du serveur.

Configuration pilotée par JSON

Définissez tous vos services, catégories, icônes et liens dans un seul fichier config.json — pas de base de données, pas d'éditeur d'interface utilisateur, pas de migrations.

Support d'icônes avancé

Utilisez les icônes Dashboard, les icônes Material Design ou les icônes selfh.st par leur nom, ou servez vos propres fichiers d'images à partir d'un dossier monté en liaison.

Mode sombre intégré

Mode sombre automatique sensible au système d'exploitation avec des couleurs d'arrière-plan configurables pour les thèmes clair et sombre, utilisant les valeurs de couleur Tailwind ou les codes hexadécimaux.

Accès zéro conteneur

Aucune socket Docker requise et aucune intégration d'API — Starbase 80 est un lanceur de liens pur sans accès en lecture à vos conteneurs en cours d'exécution.

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Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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