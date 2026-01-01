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API d'exécution de code open-source qui compile et exécute les soumissions dans plus de 60 langages de programmation à l'intérieur d'un bac à sable isolé.

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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Judge0 CE

Judge0 CE est un système de juge en ligne open-source qui expose une API HTTP JSON simple pour compiler et exécuter du code source dans plus de 60 langages de programmation, y compris C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust et Ruby. Chaque soumission est compilée et exécutée dans un bac à sable entièrement isolé et aux ressources limitées, utilisant les espaces de noms du noyau Linux et les cgroups, empêchant les processus incontrôlés, l'épuisement de la mémoire ou les évasions du système de fichiers.

L'auto-hébergement de Judge0 vous permet de créer des plateformes d'évaluation de code, des juges de programmation compétitive ou des outils éducatifs sans dépendre de services d'exécution tiers. Vous possédez l'API, contrôlez les limites de débit et conservez toutes les données de soumission sur votre propre VPS. L'édition CE est gratuite et sous licence MIT, sans frais par exécution, quel que soit le volume.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Judge0 CE

Prise en charge de 60+ langues

Exécutez des soumissions en C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby, et des dizaines d'autres — toutes gérées par un point de terminaison d'API unifié unique.

Exécution isolée en bac à sable

Chaque soumission s'exécute dans un bac à sable au niveau du noyau avec des limites strictes de temps CPU, de mémoire et de processus, empêchant les interférences entre les exécutions concurrentes.

API JSON HTTP simple

Créez une soumission avec le code source et l'ID de langue via une seule requête POST et interrogez ou attendez de manière synchrone le verdict, la sortie et les statistiques d'exécution.

Authentification et autorisation

Protégez l'API avec des en-têtes de jeton d'authentification et d'autorisation configurables, permettant un accès contrôlé uniquement aux clients de confiance.

Pool de travailleurs asynchrones

Un processus de travail distinct vide la file d'attente d'exécution de Redis, de sorte que le serveur API reste réactif sous des charges de soumission élevées.

Limitation de débit intégrée

La limitation de débit par client peut être configurée pour empêcher un seul appelant de saturer le pool d'exécution sur un déploiement partagé.

Pourquoi exécuter Judge0 CE avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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