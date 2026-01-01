Yamtrack est une application de suivi multimédia auto-hébergée qui regroupe vos listes de visionnage et de lecture pour les films, séries TV, animes, mangas, jeux, livres et bandes dessinées dans un tableau de bord unique. Elle extrait les métadonnées de TMDB et d'autres sources pour fournir des détails riches sur chaque élément suivi, avec un suivi de la progression et une gestion du statut.

L'auto-hébergement de Yamtrack sur un VPS garantit la confidentialité de l'intégralité de votre historique de consommation multimédia, sans suivi par des tiers. L'intégration avec Jellyfin permet un suivi automatique du visionnage depuis votre serveur multimédia, la vue calendrier affiche les sorties programmées, et l'importation depuis Trakt, MAL et AniList facilite la migration depuis les services existants.