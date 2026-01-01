Déployez Yamtrack en un clic.
Gestionnaire de médias auto-hébergé pour les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux et les livres avec intégration Jellyfin.
Choisissez un pack VPS pour Yamtrack
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Yamtrack
Yamtrack est une application de suivi multimédia auto-hébergée qui regroupe vos listes de visionnage et de lecture pour les films, séries TV, animes, mangas, jeux, livres et bandes dessinées dans un tableau de bord unique. Elle extrait les métadonnées de TMDB et d'autres sources pour fournir des détails riches sur chaque élément suivi, avec un suivi de la progression et une gestion du statut.
L'auto-hébergement de Yamtrack sur un VPS garantit la confidentialité de l'intégralité de votre historique de consommation multimédia, sans suivi par des tiers. L'intégration avec Jellyfin permet un suivi automatique du visionnage depuis votre serveur multimédia, la vue calendrier affiche les sorties programmées, et l'importation depuis Trakt, MAL et AniList facilite la migration depuis les services existants.
Fonctionnalités clés de Yamtrack
Suivi multimédia
Suivez les films, les séries télévisées, les animes, les mangas, les jeux, les livres et les bandes dessinées dans un tableau de bord unifié avec un statut par élément.
Intégration Jellyfin
Marquer automatiquement les films et épisodes comme vus lorsqu'ils sont lus dans Jellyfin sans journalisation manuelle.
Importer depuis Trakt et MAL
Migrez votre historique de visionnage existant depuis Trakt, MyAnimeList, AniList et d'autres services vers Yamtrack en quelques clics.
Calendrier de publication
Consultez les dates de sortie à venir pour les séries, films et jeux suivis dans un calendrier afin de planifier votre programme de visionnage.
Notifications de publication
Recevez des alertes concernant les nouveaux épisodes et sorties via Discord, Telegram ou Slack pour tout élément de votre liste de suivi.
Pourquoi exécuter Yamtrack avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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