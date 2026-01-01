Flame est une page de démarrage auto-hébergée qui transforme votre serveur en une plateforme organisée pour toutes vos applications et vos favoris. Tout est géré via une interface graphique intégrée — aucun fichier de configuration à modifier, aucun redémarrage requis. Ajoutez des applications, organisez vos favoris et personnalisez l'apparence entièrement depuis le navigateur.

Contrairement aux services de tableau de bord hébergés, Flame fonctionne entièrement sur votre propre VPS, assurant la confidentialité de votre inventaire de services et de vos favoris. Son intégration des labels Docker découvre automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, de sorte que votre tableau de bord reste à jour lorsque vous déployez de nouveaux services.