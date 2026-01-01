Déployez Flame avec une installation en un clic.
Page d'accueil et tableau de bord domestique auto-hébergés pour votre serveur personnel et vos services de homelab.
Choisissez un pack VPS pour Flame
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Flame
Flame est une page de démarrage auto-hébergée qui transforme votre serveur en une plateforme organisée pour toutes vos applications et vos favoris. Tout est géré via une interface graphique intégrée — aucun fichier de configuration à modifier, aucun redémarrage requis. Ajoutez des applications, organisez vos favoris et personnalisez l'apparence entièrement depuis le navigateur.
Contrairement aux services de tableau de bord hébergés, Flame fonctionne entièrement sur votre propre VPS, assurant la confidentialité de votre inventaire de services et de vos favoris. Son intégration des labels Docker découvre automatiquement les conteneurs en cours d'exécution, de sorte que votre tableau de bord reste à jour lorsque vous déployez de nouveaux services.
Fonctionnalités clés de Flame
Gestion basée sur l'interface graphique
Ajouter, mettre à jour et supprimer des applications et des signets directement depuis l'interface web sans modifier aucun fichier de configuration.
Docker découverte automatique
Détecte automatiquement les conteneurs en cours d'exécution en lisant les étiquettes Docker, maintenant votre tableau de bord synchronisé avec les services déployés.
Recherche intégrée
La barre de recherche intégrée prend en charge 11 moteurs de recherche web et filtre les applications locales et les favoris en temps réel.
Thèmes personnalisés
Choisissez parmi 15 thèmes de couleurs intégrés ou créez le vôtre avec l'éditeur de thème personnalisé et les remplacements CSS.
Widget météo
Affichez les conditions météorologiques en direct sur votre tableau de bord en utilisant une clé API météo gratuite et vos coordonnées de localisation.
Pourquoi exécuter Flame avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
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Sécurité garantie
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Alerta
Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision