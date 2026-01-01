Kibana est l'interface utilisateur web officielle d'Elasticsearch — une plateforme sophistiquée pour explorer les données, créer des tableaux de bord interactifs, exécuter des requêtes de recherche et gérer un déploiement Elastic Stack. Créé à l'origine en 2013 et désormais maintenu par Elastic NV, Kibana est la couche de visualisation standard pour toute application basée sur Elasticsearch, de l'analyse des logs et de l'observabilité à la recherche e-commerce et à l'analyse de sécurité.

L'auto-hébergement de Kibana sur votre VPS offre aux équipes de données et de plateforme un environnement de visualisation Elastic Stack complet, sans les frais SaaS par document habituels d'Elastic Cloud. Ce modèle regroupe un Elasticsearch à nœud unique avec Kibana, de sorte que la pile est prête à ingérer des données et à créer des tableaux de bord immédiatement après le déploiement.