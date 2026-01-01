Déployez Dawarich en un clic.
Alternative auto-hébergée à Google Timeline pour suivre et visualiser l'intégralité de votre historique de localisation sur une carte interactive.
Choisissez un forfait VPS pour Dawarich
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec Dawarich
Dawarich est une alternative auto-hébergée à Google Timeline qui vous permet de contrôler votre historique de localisation. Importez des données depuis les exportations de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, les fichiers GPX et d'autres sources pour construire un registre riche et consultable de tous les endroits où vous êtes allé.
La plateforme visualise vos déplacements sous forme de cartes interactives avec des cartes thermiques, des tracés d'itinéraires et des superpositions de brouillard de guerre. Des statistiques intégrées affichent les pays visités, les villes explorées et la distance totale parcourue, tandis que les outils de voyage vous permettent d'annoter vos trajets avec des photos et des notes. Le partage de localisation familiale avec des contrôles de confidentialité individuels le rend adapté à un usage domestique. L'auto-hébergement maintient les données de localisation sensibles entièrement sur votre propre infrastructure, loin de Google et d'autres tiers.
Caractéristiques principales de Dawarich
Importation multi-sources
Importez les données de localisation de Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, des fichiers GPX, et plus encore pour construire un historique complet.
Vues de carte interactives
Explorez votre historique sous forme de cartes thermiques, de tracés d'itinéraires et de superpositions de brouillard de guerre sur une carte entièrement interactive avec des calques personnalisables.
Statistiques de voyage
Voyez combien de pays et de villes vous avez visités, la distance que vous avez parcourue, et suivez le nombre de jours que vous avez passés dans chaque pays.
Intégration de photos
Connectez Immich ou Photoprism pour superposer des photos géolocalisées sur la carte et associer des souvenirs à des voyages et des lieux spécifiques.
Partage de position familiale
Partagez votre localisation avec les membres de votre famille tout en conservant des contrôles de confidentialité individuels, afin que chaque personne décide ce qu'elle expose.
Pourquoi exécuter Dawarich sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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