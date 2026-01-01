Errbit est un traqueur d'erreurs open source conçu pour remplacer l'API Airbrake. Tout notificateur compatible Airbrake — y compris le gem officiel pour Ruby et Rails, airbrake-js pour le navigateur et Node, et les bibliothèques communautaires pour Python, PHP, et plus encore — peut pointer vers votre instance Errbit au lieu d'un point d'accès SaaS et commencer immédiatement à diffuser les exceptions, les traces d'appels et le contexte des requêtes dans un tableau de bord unifié.

L'auto-hébergement d'Errbit sur un VPS vous permet de garder le contrôle total des traces de pile complètes, des détails d'utilisateur et des dumps de paramètres, plutôt que de confier des données de production sensibles à un service tiers. Errbit regroupe les notifications en double en des enregistrements d'erreurs uniques, prend en charge les règles de notification par application et s'intègre à GitHub, GitLab et d'autres traqueurs de problèmes afin que les bugs passent directement de la production à votre flux de travail existant.