TrailBase est une alternative à Firebase, exécutable unique, avec un temps de réponse inférieur à la milliseconde, basée sur Rust, SQLite et Wasmtime. Elle intègre des API REST et temps réel typées, une authentification basée sur JWT avec des fournisseurs OAuth2, un runtime WebAssembly intégré pour la logique serveur personnalisée, et un tableau de bord d'administration soigné dans un seul binaire — ainsi, un backend complet est livré sous forme de processus unique sans base de données externe à gérer.

L'auto-hébergement de TrailBase sur votre propre VPS maintient les enregistrements d'utilisateurs, les données d'application et les jetons d'authentification sous votre contrôle total, élimine la tarification BaaS par requête, et vous offre une latence prévisible grâce au stockage local SQLite. Les SDK clients pour TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin et C# facilitent l'intégration avec les applications web et mobiles.