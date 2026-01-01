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Accès rapide aux journaux des conteneurs
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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec TrailBase

TrailBase est une alternative à Firebase, exécutable unique, avec un temps de réponse inférieur à la milliseconde, basée sur Rust, SQLite et Wasmtime. Elle intègre des API REST et temps réel typées, une authentification basée sur JWT avec des fournisseurs OAuth2, un runtime WebAssembly intégré pour la logique serveur personnalisée, et un tableau de bord d'administration soigné dans un seul binaire — ainsi, un backend complet est livré sous forme de processus unique sans base de données externe à gérer.

L'auto-hébergement de TrailBase sur votre propre VPS maintient les enregistrements d'utilisateurs, les données d'application et les jetons d'authentification sous votre contrôle total, élimine la tarification BaaS par requête, et vous offre une latence prévisible grâce au stockage local SQLite. Les SDK clients pour TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin et C# facilitent l'intégration avec les applications web et mobiles.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de TrailBase

APIs à typage sûr

Définissez des collections dans l'interface d'administration et TrailBase génère automatiquement des endpoints REST fortement typés avec JSON Schema, éliminant le code CRUD fragile écrit à la main.

Abonnements en temps réel

Les API temps réel basées sur le push permettent aux clients de s'abonner aux modifications d'enregistrements et de rester synchronisés sans interrogation, ce qui est idéal pour les applications collaboratives et à mise à jour en direct.

Environnement d'exécution WebAssembly

Exécutez une logique personnalisée côté serveur écrite en JavaScript, Rust ou Go sous forme de composants WASM en bac à sable, sans avoir besoin de reconstruire ou de redémarrer le serveur.

Authentification intégrée

L'inscription par e-mail/mot de passe ainsi que les fournisseurs OAuth2 comme Google et Discord fonctionnent directement en utilisant des jetons JWT et de rafraîchissement — aucun service d'identité séparé n'est requis.

Tableau de bord administrateur

Une interface utilisateur web intégrée vous permet de gérer les tables, de parcourir les enregistrements, de configurer l'authentification et d'inspecter les journaux sans écrire manuellement de requêtes SQL ou d'appels REST.

Binaire unique sur SQLite

Tout fonctionne à partir d'un seul exécutable Rust, soutenu par SQLite, de sorte que les déploiements restent simples et les requêtes rapides sans serveur de base de données séparé.

Pourquoi exécuter TrailBase avec Hostinger ?

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Martin K
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