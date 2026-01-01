Posterizarr est un outil d'automatisation open-source qui crée de magnifiques affiches, arrière-plans et cartes de titre sans texte pour votre bibliothèque Plex, Jellyfin ou Emby. Il extrait les illustrations de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex et IMDb, puis applique vos propres superpositions, polices et règles de texte afin que chaque film, émission et saison ait un aspect cohérent dans toute la bibliothèque.

L'auto-hébergement de Posterizarr sur un VPS lui confère la disponibilité constante et la bande passante dédiée nécessaires à la génération massive et automatisée d'illustrations pour des milliers d'éléments. L'interface utilisateur web incluse vous permet de gérer les paramètres, de surveiller la progression et de déclencher des exécutions depuis le navigateur, tandis que les intégrations avec Tautulli, Sonarr et Radarr garantissent que les nouvelles sorties sont impeccables dès qu'elles arrivent dans votre bibliothèque.