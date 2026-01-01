Déployez Posterizarr en une installation en un clic.
Générateur d'affiches automatisé pour Plex, Jellyfin et Emby qui récupère et superpose des illustrations de TMDB, Fanart et TVDB.
Choisissez un pack VPS pour Posterizarr
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Posterizarr
Posterizarr est un outil d'automatisation open-source qui crée de magnifiques affiches, arrière-plans et cartes de titre sans texte pour votre bibliothèque Plex, Jellyfin ou Emby. Il extrait les illustrations de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex et IMDb, puis applique vos propres superpositions, polices et règles de texte afin que chaque film, émission et saison ait un aspect cohérent dans toute la bibliothèque.
L'auto-hébergement de Posterizarr sur un VPS lui confère la disponibilité constante et la bande passante dédiée nécessaires à la génération massive et automatisée d'illustrations pour des milliers d'éléments. L'interface utilisateur web incluse vous permet de gérer les paramètres, de surveiller la progression et de déclencher des exécutions depuis le navigateur, tandis que les intégrations avec Tautulli, Sonarr et Radarr garantissent que les nouvelles sorties sont impeccables dès qu'elles arrivent dans votre bibliothèque.
Fonctionnalités clés de Posterizarr
IU web complète
Gérez les paramètres, surveillez l'activité et déclenchez des exécutions de posters depuis une interface de navigateur moderne au lieu de modifier manuellement des fichiers JSON.
Plex, Jellyfin, Emby
Génère des illustrations pour les trois principaux serveurs multimédias et écrit les ressources dans une structure de dossiers compatible Kometa pour la portabilité.
Œuvre d'art multi-sources
Récupère des images de Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex et IMDb afin que chaque titre trouve des illustrations source haute résolution et sans texte.
Superpositions et texte personnalisés
Appliquez vos propres polices, couleurs, dégradés et règles de texte pour créer un style d'affiche unifié pour les films, les émissions et les saisons.
Intégration de la pile Arr
Le déclenchement s'exécute automatiquement depuis Tautulli, Sonarr et Radarr, de sorte que les nouvelles sorties obtiennent des affiches correspondantes dès qu'elles sont ajoutées.
Sauvegarde et actifs manuels
Les volumes dédiés aux sauvegardes d'actifs et aux illustrations sélectionnées manuellement protègent les affiches personnalisées lors des reconstructions et des mises à jour.
Pourquoi exécuter Posterizarr avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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