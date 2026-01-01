Déployez OpenTTD en un clic.
Serveur de jeu multijoueur open-source pour le jeu classique Transport Tycoon Deluxe, prenant en charge jusqu'à 255 joueurs simultanés.
Choisissez un pack VPS pour OpenTTD
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec OpenTTD
OpenTTD est une réimplémentation gratuite et open-source de Transport Tycoon Deluxe, le jeu de simulation de transport emblématique. Fonctionnant comme un serveur multijoueur dédié, il permet à jusqu'à 255 joueurs de construire et de s'affronter simultanément sur des réseaux routiers, ferroviaires, maritimes et aériens à travers des cartes générées de manière procédurale ou conçues à la main. Des décennies de développement communautaire ont ajouté de nouveaux types de cartes, des adversaires IA améliorés et un riche écosystème de packs de contenu NewGRF pour les véhicules, les industries et les styles de villes.
L'auto-hébergement de votre serveur OpenTTD sur un VPS vous donne un contrôle total sur les paramètres du jeu, les mods, l'accès des joueurs et la visibilité du serveur — que vous souhaitiez une partie privée avec des amis ou un serveur public répertorié et découvrable via le coordinateur de jeu OpenTTD.
Fonctionnalités clés de OpenTTD
Prise en charge du multijoueur massif
Hébergez jusqu'à 255 joueurs simultanés avec prise en charge intégrée pour les modes de jeu publics, sur invitation uniquement et protégés par mot de passe.
Support de mod NewGRF
Étendez votre serveur avec des packs de contenu NewGRF créés par la communauté qui ajoutent de nouveaux véhicules, des industries, des types de terrain et des styles visuels.
Persistance des sauvegardes de jeu
Des intervalles de sauvegarde automatique configurables et un volume de données persistant protègent la progression du jeu et permettent un retour facile à toute session antérieure.
Découverte de serveurs publics
S'enregistre automatiquement auprès du Coordinateur de jeu OpenTTD afin que les joueurs du monde entier puissent trouver et rejoindre votre serveur depuis le navigateur de serveurs intégré au jeu.
Gameplay classique revisité
Réimplémentation fidèle de Transport Tycoon Deluxe avec des décennies d'améliorations du jeu, de nouveaux générateurs de cartes et des adversaires IA améliorés.
Pourquoi exécuter OpenTTD avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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