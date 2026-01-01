Déployez Percona PMM avec une installation en un clic.
Plateforme open source de surveillance et de gestion de bases de données prenant en charge MySQL, PostgreSQL, MongoDB, et plus encore.
Choisissez un pack VPS pour Percona PMM
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) est une plateforme gratuite et open source conçue spécifiquement pour l'observabilité des bases de données. Elle collecte des métriques, des analyses de requêtes et des données de performance de MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB et ProxySQL, puis présente toutes ces informations dans des tableaux de bord Grafana préconfigurés avec une exploration approfondie par requête. PMM intègre un moteur d'analyse de requêtes (QAN) qui identifie les requêtes lentes, explique les plans d'exécution et suit les empreintes de requêtes au fil du temps, offrant ainsi aux administrateurs de bases de données la visibilité nécessaire pour optimiser les performances sans outils tiers.
L'auto-hébergement de PMM sur votre VPS maintient les identifiants de base de données sensibles et les données de requêtes entièrement au sein de votre propre infrastructure. Il n'y a pas de frais par hôte, pas de frais de sortie de cloud et pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur — juste un contrôle total sur les périodes de rétention, les seuils d'alerte et la personnalisation des tableaux de bord.
Fonctionnalités clés de Percona PMM
Support multi-bases de données
Surveillez MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB et ProxySQL depuis une interface unique, sans déployer de piles de surveillance distinctes par type de base de données.
Analyse des requêtes
Identifiez et analysez les requêtes les plus lentes et les plus gourmandes en ressources grâce à des analyses détaillées des plans d'exécution et au suivi historique des empreintes.
Tableaux de bord prédéfinis
Des dizaines de tableaux de bord Grafana sont livrés prêts à l'emploi, couvrant les internes d'InnoDB, le décalage de réplication, l'oplog MongoDB et l'activité de vacuum de PostgreSQL.
Alertes intégrées
Définissez des alertes basées sur des seuils pour le délai de réplication, l'utilisation du disque, les requêtes lentes et la saturation des connexions avec Percona Alerting intégré.
Conseillers en menaces de sécurité
Les contrôles de sécurité automatisés des bases de données signalent les risques de configuration tels que l'authentification manquante, les mots de passe faibles et les interfaces d'administration exposées.
Contrôle de la rétention des données
Configurez indépendamment les périodes de rétention et la résolution des métriques pour équilibrer l'utilisation du stockage et la granularité dont vous avez besoin pour la planification de la capacité.
Pourquoi exécuter Percona PMM avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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