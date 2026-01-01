Déploiement en un clic de Haven.
Plateforme de blog auto-hébergée privée pour les journaux personnels, les nouvelles de la famille et l'écriture partagée uniquement avec les personnes que vous invitez.
Choisissez un pack VPS pour Haven
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Haven
Haven est une application de blog personnel open-source développée avec Ruby on Rails pour les écrivains qui souhaitent un espace privé pour partager avec leurs amis et leur famille plutôt qu'avec l'internet public. Il n'y a pas d'auto-inscription, pas de publicités, pas de traqueurs et pas de flux algorithmique — seules les personnes pour lesquelles vous créez des comptes peuvent lire vos publications.
L'auto-hébergement de Haven sur votre propre VPS garde vos entrées de journal, photos et liste d'abonnés entièrement sous votre contrôle, avec un éditeur Markdown, un lecteur RSS intégré et une réduction d'image optimisée pour une lecture à faible bande passante.
Fonctionnalités clés de Haven
Privé par défaut
L'absence d'auto-inscription signifie que seuls les lecteurs invités peuvent consulter vos publications, photos et commentaires — idéal pour les blogs familiaux et les journaux intimes.
Éditeur Markdown
Rédigez des articles en markdown avec prévisualisation en direct, images intégrées, vidéo et audio rendus directement dans l'éditeur.
Lecteur RSS intégré
Suivez d'autres blogs Haven et flux publics depuis votre propre tableau de bord sans lecteur de flux séparé.
Flux RSS privés
Chaque lecteur invité reçoit une URL RSS personnelle authentifiée afin qu'il puisse s'abonner dans n'importe quel lecteur de flux sans exposer votre blog publiquement.
Économe en bande passante
Les images téléchargées sont automatiquement redimensionnées et l'interface est fournie sans frameworks JavaScript, ce qui permet aux pages de rester rapides même sur les réseaux lents.
Thèmes personnalisables
Injectez du CSS et des polices personnalisés directement depuis l'administration pour correspondre à votre style personnel sans avoir à modifier le code source.
Pourquoi exécuter Haven avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.