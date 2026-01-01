Déployez LibrePhotos avec une installation en un clic.
Gestion de photos auto-hébergée avec reconnaissance faciale automatique, détection d'objets et recherche basée sur l'IA pour l'ensemble de votre collection.
Choisissez un pack VPS pour LibrePhotos
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec LibrePhotos
LibrePhotos est une plateforme de gestion de photos auto-hébergée et open-source qui apporte une organisation basée sur l'IA à votre bibliothèque de photos personnelle. Contrairement à Google Photos ou iCloud, chaque image reste sur votre propre serveur — sans limites de téléchargement, sans frais d'abonnement et sans accès tiers à vos souvenirs. Il traite automatiquement vos photos avec la reconnaissance faciale, la détection de scènes et la recherche sémantique afin que vous puissiez trouver n'importe quelle image sans étiquetage manuel.
L'auto-hébergement de LibrePhotos sur un VPS vous donne un contrôle total sur vos données les plus personnelles. Tout le traitement ML s'exécute localement — le regroupement de visages, le géocodage inversé et la détection d'objets se produisent sur votre serveur sans aucun appel à des services d'IA externes. Que vous migriez depuis un service de photos cloud ou que vous construisiez une archive familiale privée, LibrePhotos offre une alternative soignée et complète en termes de fonctionnalités.
Fonctionnalités clés de LibrePhotos
Reconnaissance faciale
Regroupe automatiquement les visages dans toute votre bibliothèque afin que vous puissiez identifier les personnes une seule fois et retrouver instantanément toutes les photos où elles apparaissent.
Recherche de photos propulsée par l'IA
Recherchez vos photos par objets, scènes et descriptions en utilisant l'apprentissage automatique sur l'appareil — aucune API cloud n'est requise.
Organisation automatique des photos
Les vues chronologiques et d'albums avec regroupement basé sur les événements, géocodage inversé et extraction des métadonnées EXIF organisent votre bibliothèque sans effort manuel.
Prise en charge multi-utilisateur
Partagez votre serveur photo avec les membres de votre famille, chacun avec sa propre bibliothèque, son périmètre de reconnaissance faciale et ses contrôles d'accès.
Support brut et vidéo
Gère les fichiers RAW, les formats HEIC/HEIF et les vidéos en plus des JPEGs standard, en préservant la qualité d'image complète et les métadonnées.
Pourquoi exécuter LibrePhotos avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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