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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto est l'implémentation open-source de référence du protocole MQTT, prenant en charge les versions 5.0, 3.1.1 et 3.1. Le faible surcoût binaire de MQTT et son modèle publication/abonnement en font le choix standard pour les réseaux de capteurs IoT, les concentrateurs domotiques et toute application où la bande passante et la durée de vie de la batterie sont importantes. Mosquitto est déployé dans des environnements de production allant des configurations domestiques sur un seul Raspberry Pi aux déploiements IoT industriels à grande échelle.

Ce modèle déploie Mosquitto avec l'authentification par mot de passe activée par défaut et un stockage persistant pour les données de message et la configuration. L'auto-hébergement vous offre des connexions et des messages illimités sans frais par appareil, un contrôle total sur les listes de contrôle d'accès et une livraison cohérente à faible latence que les courtiers cloud partagés ne peuvent garantir.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Eclipse Mosquitto

Prise en charge du protocole MQTT

Prend en charge les versions MQTT 5.0, 3.1.1 et 3.1, assurant la compatibilité avec la gamme complète d'appareils IoT, de bibliothèques et d'outils clients.

Authentification par mot de passe

L'authentification par mot de passe préconfigurée bloque les connexions non autorisées dès le démarrage du courtier, sans aucune configuration supplémentaire requise.

Persistance des messages

Les messages retenus et les garanties de livraison QoS survivent aux redémarrages du courtier, garantissant que les appareils se reconnectant après une interruption reçoivent les mises à jour manquées.

Contrôle d'accès aux sujets

Les règles ACL restreignent les clients qui peuvent publier ou s'abonner à des sujets spécifiques, permettant des configurations de courtier multi-locataires granulaires.

Chiffrement TLS

La prise en charge native de TLS/SSL chiffre toutes les connexions client, protégeant les données des capteurs et les commandes de contrôle en transit sur des réseaux non fiables.

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Martin K
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