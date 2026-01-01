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Processeurs AMD EPYC
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Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Scoold

Scoold est une plateforme open source de questions-réponses et de partage de connaissances, inspirée de Stack Overflow, conçue spécifiquement pour les équipes, les écoles et les organisations qui ont besoin d'un espace structuré pour recueillir les questions, les réponses et les connaissances tacites. Le frontal Spring Boot en un seul JAR est associé au backend Para, qui gère l'authentification, la recherche et la persistance, et est livré dans ce déploiement avec un magasin H2 intégré, prêt à l'emploi dès le premier démarrage.

L'auto-hébergement de Scoold permet de conserver chaque question, réponse, vote et identité d'utilisateur sur votre propre VPS, plutôt que sur un service de questions-réponses SaaS tiers. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour votre base de connaissances, et la licence Apache 2.0 vous permet d'adapter les règles de vote, les badges, les espaces et les fournisseurs d'authentification pour correspondre à la façon dont votre équipe travaille réellement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Scoold

Flux de travail Stack Overflow

Le vote, les réponses acceptées, la réputation, les badges et les tags offrent aux contributeurs le même flux familier de questions-réponses que le Stack Overflow public, sans courbe d'apprentissage pour les nouveaux membres de l'équipe.

Espaces d'équipe

Regroupez les questions et les utilisateurs dans des Espaces isolés afin que l'ingénierie, le support et les RH puissent partager une seule installation de Scoold sans que leur contenu ne se mélange.

Backend Para regroupé

Le serveur d'applications Para est déployé aux côtés de Scoold et s'initialise automatiquement au premier démarrage, de sorte que l'authentification, la recherche et le stockage fonctionnent immédiatement sans aucune configuration séparée.

Connexion sociale et LDAP

Connectez-vous avec Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, ou par e-mail et mot de passe — choisissez les fournisseurs d'identité que votre organisation utilise déjà sans écrire de code d'authentification personnalisé.

Markdown et blocs de code

Le Markdown de type GitHub, avec coloration syntaxique des blocs de code, des tableaux, des listes de tâches et des emojis, rend Scoold parfaitement adapté aux équipes d'ingénierie pour documenter les problèmes et solutions techniques.

API REST et webhooks

Une interface REST OpenAPI 3.0 et des webhooks signés vous permettent de scripter des rapports, d'importer du contenu de questions-réponses existant et d'intégrer Scoold à un chat, Zapier ou votre propre automatisation.

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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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