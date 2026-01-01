Scoold est une plateforme open source de questions-réponses et de partage de connaissances, inspirée de Stack Overflow, conçue spécifiquement pour les équipes, les écoles et les organisations qui ont besoin d'un espace structuré pour recueillir les questions, les réponses et les connaissances tacites. Le frontal Spring Boot en un seul JAR est associé au backend Para, qui gère l'authentification, la recherche et la persistance, et est livré dans ce déploiement avec un magasin H2 intégré, prêt à l'emploi dès le premier démarrage.

L'auto-hébergement de Scoold permet de conserver chaque question, réponse, vote et identité d'utilisateur sur votre propre VPS, plutôt que sur un service de questions-réponses SaaS tiers. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour votre base de connaissances, et la licence Apache 2.0 vous permet d'adapter les règles de vote, les badges, les espaces et les fournisseurs d'authentification pour correspondre à la façon dont votre équipe travaille réellement.