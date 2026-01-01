Déployez Scoold en un clic.
Plateforme de questions-réponses auto-hébergée de type Stack Overflow pour les équipes, les salles de classe et le partage de connaissances interne.
Choisissez un pack VPS pour Scoold
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Scoold
Scoold est une plateforme open source de questions-réponses et de partage de connaissances, inspirée de Stack Overflow, conçue spécifiquement pour les équipes, les écoles et les organisations qui ont besoin d'un espace structuré pour recueillir les questions, les réponses et les connaissances tacites. Le frontal Spring Boot en un seul JAR est associé au backend Para, qui gère l'authentification, la recherche et la persistance, et est livré dans ce déploiement avec un magasin H2 intégré, prêt à l'emploi dès le premier démarrage.
L'auto-hébergement de Scoold permet de conserver chaque question, réponse, vote et identité d'utilisateur sur votre propre VPS, plutôt que sur un service de questions-réponses SaaS tiers. Il n'y a pas de frais par utilisateur, pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur pour votre base de connaissances, et la licence Apache 2.0 vous permet d'adapter les règles de vote, les badges, les espaces et les fournisseurs d'authentification pour correspondre à la façon dont votre équipe travaille réellement.
Fonctionnalités clés de Scoold
Flux de travail Stack Overflow
Le vote, les réponses acceptées, la réputation, les badges et les tags offrent aux contributeurs le même flux familier de questions-réponses que le Stack Overflow public, sans courbe d'apprentissage pour les nouveaux membres de l'équipe.
Espaces d'équipe
Regroupez les questions et les utilisateurs dans des Espaces isolés afin que l'ingénierie, le support et les RH puissent partager une seule installation de Scoold sans que leur contenu ne se mélange.
Backend Para regroupé
Le serveur d'applications Para est déployé aux côtés de Scoold et s'initialise automatiquement au premier démarrage, de sorte que l'authentification, la recherche et le stockage fonctionnent immédiatement sans aucune configuration séparée.
Connexion sociale et LDAP
Connectez-vous avec Google, GitHub, Facebook, Microsoft, Slack, LDAP, ou par e-mail et mot de passe — choisissez les fournisseurs d'identité que votre organisation utilise déjà sans écrire de code d'authentification personnalisé.
Markdown et blocs de code
Le Markdown de type GitHub, avec coloration syntaxique des blocs de code, des tableaux, des listes de tâches et des emojis, rend Scoold parfaitement adapté aux équipes d'ingénierie pour documenter les problèmes et solutions techniques.
API REST et webhooks
Une interface REST OpenAPI 3.0 et des webhooks signés vous permettent de scripter des rapports, d'importer du contenu de questions-réponses existant et d'intégrer Scoold à un chat, Zapier ou votre propre automatisation.
Pourquoi exécuter Scoold avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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