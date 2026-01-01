Déployez ViewTube en un clic.
Une interface YouTube alternative, élégante et respectueuse de la vie privée, pour regarder des vidéos et gérer les abonnements sans publicités ni suivi.
Choisissez un pack VPS pour ViewTube
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ViewTube
ViewTube est une interface alternative open-source, respectueuse de la vie privée, pour YouTube. Elle vous permet de rechercher, regarder et suivre des chaînes via une interface propre et moderne qui proxyfie les données vidéo afin que YouTube ne voie jamais votre adresse IP, votre empreinte numérique de navigateur ou votre historique de visionnage. Construite sur les API Invidious et Piped, elle combine un lecteur soigné basé sur Vue avec le saut de segments SponsorBlock et le nettoyage des miniatures DeArrow.
L'auto-hébergement de ViewTube sur votre propre VPS vous offre une expérience YouTube personnelle, sans publicité et que vous contrôlez entièrement. Un système de compte local stocke vos abonnements, votre historique et vos listes de lecture dans votre propre base de données MongoDB au lieu d'un compte Google, tandis que Redis assure des réponses rapides. Le suivi de chaînes de style RSS vous permet de rester informé des créateurs sans jamais ouvrir youtube.com.
Fonctionnalités clés de ViewTube
Pas de publicités ni de suivi
Les vidéos sont diffusées via votre propre serveur, il n'y a donc pas de publicités pré-roll ou mid-roll et YouTube ne voit jamais votre adresse IP ou votre empreinte numérique de navigateur.
Abonnements sans Google
Créez un compte local pour suivre des chaînes, créer des listes de lecture et suivre l'historique — le tout stocké dans votre propre base de données, et non dans un compte Google.
SponsorBlock et DeArrow
Ignorer automatiquement les segments sponsorisés, les intros et les auto-promotions, et remplacer les miniatures et titres putaclics par des alternatives participatives.
Lecteur vidéo moderne
Un lecteur soigné basé sur Vue prend en charge la sélection de la qualité et du codec, la vitesse de lecture, le mode cinéma et les raccourcis clavier.
Invidious et Piped
Récupère les données via plusieurs backends Invidious et Piped, en basculant automatiquement entre les instances pour une lecture fiable.
Pourquoi exécuter ViewTube avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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