ViewTube est une interface alternative open-source, respectueuse de la vie privée, pour YouTube. Elle vous permet de rechercher, regarder et suivre des chaînes via une interface propre et moderne qui proxyfie les données vidéo afin que YouTube ne voie jamais votre adresse IP, votre empreinte numérique de navigateur ou votre historique de visionnage. Construite sur les API Invidious et Piped, elle combine un lecteur soigné basé sur Vue avec le saut de segments SponsorBlock et le nettoyage des miniatures DeArrow.

L'auto-hébergement de ViewTube sur votre propre VPS vous offre une expérience YouTube personnelle, sans publicité et que vous contrôlez entièrement. Un système de compte local stocke vos abonnements, votre historique et vos listes de lecture dans votre propre base de données MongoDB au lieu d'un compte Google, tandis que Redis assure des réponses rapides. Le suivi de chaînes de style RSS vous permet de rester informé des créateurs sans jamais ouvrir youtube.com.