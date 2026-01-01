Déployez Strapi en un clic.
CMS headless open-source de premier plan qui génère automatiquement des API REST et GraphQL à partir de vos modèles de contenu avec un panneau d'administration personnalisable.
Choisissez un pack VPS pour Strapi
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Strapi
Strapi est le CMS headless open-source le plus populaire au monde, plébiscité par plus de 800 000 développeurs. Il offre un backend de gestion de contenu entièrement personnalisable avec un panneau d'administration intuitif par glisser-déposer, des API REST et GraphQL auto-générées, et un riche écosystème de plugins. Contrairement aux CMS traditionnels qui lient le contenu à un frontend fixe, Strapi diffuse le contenu vers n'importe quel canal — sites web, applications mobiles, appareils IoT — via des API standard.
L'auto-hébergement de Strapi sur votre VPS élimine la tarification par siège et les limites de débit d'API imposées par les fournisseurs de CMS gérés, tout en vous donnant un contrôle total sur l'architecture de votre contenu, le stockage des données et la configuration des plugins. Ce modèle associe Strapi à PostgreSQL 16 pour une fiabilité prête pour la production.
Fonctionnalités clés de Strapi
API auto-générées
Strapi crée automatiquement des points de terminaison REST et GraphQL lorsque vous définissez des types de contenu — aucun codage manuel d'API n'est requis.
Créateur de contenu par glisser-déposer
Créez des modèles de contenu complexes visuellement avec des champs, des composants et des zones dynamiques sans toucher au code.
Contrôle d'accès basé sur les rôles
Définissez des autorisations granulaires par type de contenu et rôle d'utilisateur afin que les éditeurs, les gestionnaires et les consommateurs d'API n'accèdent qu'à ce à quoi ils sont autorisés.
Médiathèque
Téléchargez, organisez et optimisez vos images et fichiers dans une médiathèque centralisée, avec redimensionnement automatique des images et conversion de format.
Écosystème de plugins
Étendez Strapi avec des plugins du marketplace pour l'authentification, le SEO, l'e-mail, la recherche, et plus encore — ou créez des plugins personnalisés pour vos besoins.
Contenu multilingue
Gérez le contenu en plusieurs langues grâce à la prise en charge i18n intégrée, en publiant chaque locale indépendamment pour soutenir les audiences mondiales.
Pourquoi exécuter Strapi avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.