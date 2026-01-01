Déployez Fusion RSS avec une installation en un clic.
Lecteur RSS léger auto-hébergé avec une interface web épurée, des raccourcis clavier et la prise en charge de l'API Fever.
Choisissez un pack VPS pour Fusion RSS
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Fusion RSS
Fusion est un lecteur RSS open-source minimaliste écrit en Go qui se concentre sur un flux de lecture rapide et sans distraction. Il analyse les flux RSS et Atom, découvre automatiquement les flux à partir des URL de sites web, et organise les abonnements en groupes tout en suivant l'état de lecture, les marque-pages et la recherche en texte intégral dans votre bibliothèque.
L'auto-hébergement de Fusion sur votre VPS maintient votre liste d'abonnements et votre historique de lecture à l'écart des services tiers, et sa compatibilité avec l'API Fever permet aux clients mobiles natifs comme Reeder, Unread et FeedMe de se synchroniser avec votre propre instance au lieu d'un agrégateur cloud.
Fonctionnalités clés de Fusion RSS
Support de l'API Fever
Synchronisez les articles avec des clients natifs iOS, Android et de bureau tels que Reeder, Unread et FeedMe via l'API intégrée compatible Fever.
Lecteur utilisable au clavier
Les raccourcis de type Google Reader vous permettent de trier des centaines d'articles par session sans quitter le clavier.
Découverte automatique des flux
Collez n'importe quelle URL de site web et Fusion localise automatiquement le flux RSS ou Atom, avec une organisation par groupe pour des listes d'abonnement ordonnées.
PWA réactive
Une application web progressive installable offre une expérience de lecture d'apparence native sur les téléphones, les tablettes et les navigateurs de bureau.
Authentification unique OIDC
L'intégration facultative d'OpenID Connect vous permet de vous authentifier auprès de Keycloak, Authelia ou de tout fournisseur d'identité compatible.
Pas de lourdeur d'IA
Omet délibérément les fonctionnalités de résumé et de recommandation par IA pour que le lecteur reste concentré, que l'expérience soit légère et prévisible.
Pourquoi exécuter Fusion RSS avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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