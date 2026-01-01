Fusion est un lecteur RSS open-source minimaliste écrit en Go qui se concentre sur un flux de lecture rapide et sans distraction. Il analyse les flux RSS et Atom, découvre automatiquement les flux à partir des URL de sites web, et organise les abonnements en groupes tout en suivant l'état de lecture, les marque-pages et la recherche en texte intégral dans votre bibliothèque.

L'auto-hébergement de Fusion sur votre VPS maintient votre liste d'abonnements et votre historique de lecture à l'écart des services tiers, et sa compatibilité avec l'API Fever permet aux clients mobiles natifs comme Reeder, Unread et FeedMe de se synchroniser avec votre propre instance au lieu d'un agrégateur cloud.