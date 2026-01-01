LLDAP est un serveur d'authentification léger et avec des principes bien définis qui expose une interface LDAP standard, soutenu par une interface d'administration web conviviale. Là où les configurations LDAP traditionnelles nécessitent des centaines de pages de schémas, d'ACL et de configuration slapd, LLDAP propose des configurations par défaut judicieuses dès l'installation : des schémas utilisateur/groupe/e-mail prédéfinis, un gestionnaire d'utilisateurs graphique, et un seul binaire qui démarre en quelques millisecondes.

L'auto-hébergement de LLDAP sur votre VPS vous offre une source unique de vérité pour les comptes utilisateurs pour toutes les applications auto-hébergées qui supportent LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana, et des dizaines d'autres — sans la charge opérationnelle d'OpenLDAP. Les utilisateurs résident à un seul endroit, les changements de mot de passe se propagent partout, et les groupes contrôlent l'accès de manière centralisée.