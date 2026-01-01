Déployez Serge en un clic.
Interface de chat auto-hébergée pour exécuter localement les modèles LLaMA et Alpaca via llama.cpp sans frais d'API.
Choisissez un pack VPS pour Serge
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Serge
Serge est une interface de chat open-source pour exécuter localement des modèles de langage de la famille LLaMA via llama.cpp, avec un support de premier ordre pour Alpaca, Vicuna, GPT4All et d'autres modèles affinés par la communauté. Il regroupe une interface utilisateur web SvelteKit, un backend FastAPI et un registre de modèles basé sur Redis dans un conteneur unique, afin que vous puissiez télécharger des modèles GGUF, gérer des sessions de chat et ajuster les paramètres d'inférence sans avoir à connecter plusieurs services.
L'auto-hébergement de Serge conserve chaque requête et réponse sur votre propre VPS — pas d'API externe, pas de télémétrie et pas de coûts par jeton. L'inférence uniquement CPU fonctionne dès la première utilisation, ce qui en fait un moyen pratique d'exécuter des LLM privés sans payer de temps GPU dans le cloud ni s'inscrire à un service d'IA tiers.
Fonctionnalités clés de Serge
S'exécute sur CPU
llama.cpp permet une inférence entièrement locale sans GPU, vous pouvez donc discuter avec des modèles LLaMA quantifiés sur un VPS standard.
Registre de modèles intégré
Téléchargez et basculez entre les modèles Alpaca, Vicuna, GPT4All et autres modèles GGUF directement depuis l'interface utilisateur web sans copie manuelle de fichiers.
Inférence réglable
Ajustez la température, top-k, top-p, la longueur du contexte et d'autres paramètres de génération par discussion pour contrôler le style et la qualité des réponses.
Historique de discussion persistant
Les conversations et les poids de modèle téléchargés sont stockés dans des volumes Docker et survivent aux redémarrages et aux mises à niveau des conteneurs.
API REST incluse
Le backend FastAPI expose des points de terminaison de chat, de modèle et de session afin que vous puissiez intégrer Serge avec des scripts personnalisés, des bots ou des applications.
Aucune clé API externe
Tout fonctionne dans un seul conteneur sans nécessiter de compte OpenAI, Anthropic ou cloud — les invites ne quittent jamais votre VPS.
Pourquoi exécuter Serge avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.