ThingsBoard est une plateforme IoT open-source qui gère le cycle de vie complet des déploiements d'appareils connectés — de l'approvisionnement des appareils et de la gestion des identifiants jusqu'à l'ingestion de télémétrie en temps réel, le traitement d'événements complexes et la visualisation de tableaux de bord personnalisés. Il prend en charge les protocoles MQTT, HTTP et CoAP prêts à l'emploi, le rendant compatible avec pratiquement n'importe quel microcontrôleur, capteur industriel ou passerelle.

L'auto-hébergement de ThingsBoard sur votre propre VPS signifie que vos données d'appareil ne quittent jamais votre infrastructure — ce qui est essentiel pour les déploiements industriels, médicaux et de bâtiments intelligents soumis aux exigences de souveraineté des données. Avec la prise en charge multi-locataire, une seule instance ThingsBoard peut servir des environnements isolés pour différentes équipes, clients ou projets.