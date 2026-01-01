Déployez Pastefy en un clic.
Pastebin auto-hébergé avec coloration syntaxique pour plus de 100 langages, organisation par dossiers, protection par mot de passe et une API REST pour un accès programmatique.
Choisissez un pack VPS pour Pastefy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Pastefy
Pastefy est une plateforme pastebin auto-hébergée qui offre aux développeurs et aux équipes une alternative privée et riche en fonctionnalités aux services publics de partage de code. Grâce à la coloration syntaxique pour plus de 100 langages de programmation, à l'organisation en dossiers pour les collections d'extraits, aux pastes protégés par mot de passe et à l'expiration configurable, elle couvre tous les scénarios de partage de code sans envoyer de contenu sensible à des serveurs tiers. Une API REST permet la création programmatique d'extraits à partir de pipelines CI, d'éditeurs et de scripts d'automatisation.
L'auto-hébergement de Pastefy sur votre VPS permet de conserver les clés API, les identifiants de base de données, les configurations internes et la logique propriétaire entièrement au sein de votre infrastructure. Vous éliminez ainsi les limites de taille et de débit des services pastebin publics et obtenez la possibilité d'appliquer des politiques de rétention de données personnalisées qui répondent aux exigences de sécurité et de conformité de votre organisation.
Fonctionnalités clés de Pastefy
Coloration syntaxique
Prend en charge plus de 100 langages de programmation et de balisage avec une coloration syntaxique précise, rendant le code complexe lisible lors des révisions, des sessions de débogage et de la programmation en binôme.
Publications protégées par mot de passe
Verrouillez les extraits sensibles avec un mot de passe afin que seuls les destinataires autorisés puissent consulter les identifiants, les fichiers de configuration ou le code propriétaire partagé lors du dépannage.
Organisation des dossiers
Regroupez les extraits de code associés dans des dossiers et maintenez des collections organisées de modèles réutilisables, d'exemples de configuration et d'implémentations de référence.
Expiration de la publication
Définissez des délais d'expiration afin que les informations de débogage sensibles, les jetons temporaires et les journaux d'incidents soient automatiquement supprimés sans nécessiter de nettoyage manuel.
Accès API REST
Créez et récupérez des extraits par programmation à partir de pipelines CI/CD, de plugins d'éditeur et de scripts d'automatisation avec une API REST simple.
Pourquoi exécuter Pastefy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.