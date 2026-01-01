Déployez le Navigateur de fichiers avec une installation en un clic.
Gestionnaire de fichiers léger basé sur le web pour parcourir, télécharger et gérer les fichiers du serveur directement depuis votre navigateur.
Choisissez un pack VPS pour File Browser
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec File Browser
File Browser est un gestionnaire de fichiers web léger et open-source qui transforme n'importe quel répertoire de votre serveur en une interface de gestion de fichiers complète, accessible depuis n'importe quel navigateur. Il prend en charge plusieurs utilisateurs avec des autorisations configurables, le partage de fichiers via des liens publics, le téléchargement par glisser-déposer et un éditeur de code intégré — le tout sans nécessiter de clients SSH ou FTP.
L'auto-hébergement de File Browser sur votre VPS permet de garder vos fichiers privés et sous votre contrôle, vous permet d'accorder en toute sécurité aux membres de votre équipe ou à vos clients l'accès à des répertoires spécifiques sans exposer les identifiants du serveur, et ne nécessite que des ressources minimales, ce qui lui permet de fonctionner confortablement aux côtés de vos autres applications.
Fonctionnalités clés de File Browser
Autorisations multi-utilisateurs
Créez des comptes utilisateur avec un accès granulaire aux répertoires et des autorisations basées sur les rôles, afin que chaque personne ne voie et ne modifie que les fichiers dont elle a besoin.
Mises en ligne par glisser-déposer
Téléchargez des fichiers uniques, plusieurs fichiers ou des dossiers entiers directement depuis le navigateur avec un suivi de progression en temps réel — aucun client FTP requis.
Éditeur de code intégré
Modifiez les fichiers de configuration, les scripts et les fichiers texte directement dans le navigateur sans passer à une session SSH ou un éditeur de texte séparé.
Liens de partage publics
Générez des liens de téléchargement partageables pour des fichiers ou des dossiers, vous permettant d'envoyer du contenu à des destinataires externes sans leur accorder d'accès au serveur.
Gestion des archives
Créer et extraire des archives ZIP et TAR directement via l'interface web, simplifiant les transferts par lots et les sauvegardes de fichiers.
Pourquoi exécuter File Browser avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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