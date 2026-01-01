Déployez RustDesk avec une installation en un clic.
Serveur de bureau à distance open-source vous donnant un contrôle total sur l'accès à distance sécurisé sans frais d'abonnement ni routage de données via des tiers.
Choisissez un pack VPS pour RustDesk
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec RustDesk
RustDesk est une plateforme de bureau à distance open-source développée en Rust, offrant une alternative auto-hébergée à TeamViewer et AnyDesk sans limites d'utilisation, restrictions de sièges ou coûts de licence récurrents. Elle déploie deux composants serveur — hbbs pour la gestion des connexions et hbbr pour le relais — permettant des connexions directes de pair à pair avec un repli automatique lorsque les pare-feu empêchent le routage direct.
L'auto-hébergement du serveur RustDesk signifie que vos sessions d'accès à distance ne sont jamais acheminées via une infrastructure tierce. Les clés de chiffrement, les journaux de connexion et les politiques d'accès restent sous votre contrôle, ce qui le rend adapté aux équipes informatiques ayant des exigences de conformité strictes.
Fonctionnalités clés de RustDesk
Aucuns frais d'abonnement
Élimine les coûts de licence par poste typiques des solutions de bureau à distance commerciales, ce qui le rend économique pour les équipes en croissance.
Chiffrement de bout en bout
Toutes les sessions à distance sont chiffrées, avec des clés cryptographiques stockées sur votre propre serveur plutôt que chez un fournisseur commercial.
Clients multiplateformes
Les applications clientes sont disponibles pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS, permettant l'accès à distance depuis pratiquement n'importe quel appareil.
P2P avec repli sur relais
Établit des connexions directes de pair à pair pour des performances optimales, en basculant automatiquement vers le relais lorsque le NAT ou les pare-feu interviennent.
Accès sans surveillance
Prend en charge les sessions à distance sans surveillance pour la gestion des serveurs et la maintenance après les heures de travail, sans nécessiter la présence de quelqu'un sur la machine distante.
Pourquoi exécuter RustDesk avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Atlas CMMS
GMAO auto-hébergée pour les ordres de travail, la maintenance préventive et le suivi des actifs
BunkerM
Broker MQTT Mosquitto tout-en-un avec interface web, éditeur ACL et surveillance en temps réel