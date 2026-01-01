Workout Cool est une plateforme de coaching sportif auto-hébergée qui offre une base de données d'exercices complète, un constructeur de programmes d'entraînement structurés et un suivi de session — le tout fonctionnant sur votre propre serveur sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers. Les utilisateurs peuvent parcourir des exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques, créer des programmes d'entraînement personnalisés organisés par groupe musculaire ou objectif d'entraînement, et enregistrer les sessions d'entraînement pour suivre leurs performances au fil du temps.

Contrairement aux applications de fitness hébergées qui bloquent les données historiques derrière des abonnements, Workout Cool stocke tout l'historique d'entraînement dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure. La plateforme prend en charge l'authentification par e-mail et mot de passe ainsi que l'authentification Google OAuth facultative, et la bibliothèque d'exercices intégrée peut être pré-remplie avec des données d'exemple lors du premier lancement.