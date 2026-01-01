Déployez Workout Cool en un clic.
Plateforme de coaching fitness open-source pour élaborer des programmes d'entraînement, suivre les progrès et gérer une bibliothèque d'exercices personnelle.
Choisissez un pack VPS pour Workout Cool
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Workout Cool
Workout Cool est une plateforme de coaching sportif auto-hébergée qui offre une base de données d'exercices complète, un constructeur de programmes d'entraînement structurés et un suivi de session — le tout fonctionnant sur votre propre serveur sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers. Les utilisateurs peuvent parcourir des exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques, créer des programmes d'entraînement personnalisés organisés par groupe musculaire ou objectif d'entraînement, et enregistrer les sessions d'entraînement pour suivre leurs performances au fil du temps.
Contrairement aux applications de fitness hébergées qui bloquent les données historiques derrière des abonnements, Workout Cool stocke tout l'historique d'entraînement dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure. La plateforme prend en charge l'authentification par e-mail et mot de passe ainsi que l'authentification Google OAuth facultative, et la bibliothèque d'exercices intégrée peut être pré-remplie avec des données d'exemple lors du premier lancement.
Fonctionnalités clés de Workout Cool
Bibliothèque d'exercices
Parcourez une base de données complète d'exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques, organisées par groupe musculaire, équipement et type d'entraînement.
Créateur de programmes d'entraînement
Créez des programmes d'entraînement structurés sur plusieurs jours avec des sélections d'exercices personnalisées, des séries, des répétitions et des périodes de repos pour tout objectif de remise en forme.
Journalisation de session
Enregistrez chaque séance d'entraînement avec des données de performance réelles afin de pouvoir suivre la progression du poids et le volume au fil du temps.
Suivi de la progression
Visualisez les gains de force et la régularité de l'entraînement avec des graphiques qui montrent les tendances de performance au fil des séances et des programmes d'entraînement.
Filtrage par groupe musculaire
Filtrez et découvrez des exercices par groupe musculaire ciblé pour construire des programmes équilibrés couvrant chaque partie du corps.
Pourquoi exécuter Workout Cool avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
AirTrail
Journal de vol personnel avec carte interactive, statistiques et prise en charge multi-utilisateur