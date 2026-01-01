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Plateforme de coaching fitness open-source pour élaborer des programmes d'entraînement, suivre les progrès et gérer une bibliothèque d'exercices personnelle.

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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Workout Cool

Workout Cool est une plateforme de coaching sportif auto-hébergée qui offre une base de données d'exercices complète, un constructeur de programmes d'entraînement structurés et un suivi de session — le tout fonctionnant sur votre propre serveur sans frais d'abonnement ni partage de données avec des tiers. Les utilisateurs peuvent parcourir des exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques, créer des programmes d'entraînement personnalisés organisés par groupe musculaire ou objectif d'entraînement, et enregistrer les sessions d'entraînement pour suivre leurs performances au fil du temps.

Contrairement aux applications de fitness hébergées qui bloquent les données historiques derrière des abonnements, Workout Cool stocke tout l'historique d'entraînement dans une base de données PostgreSQL sur votre propre infrastructure. La plateforme prend en charge l'authentification par e-mail et mot de passe ainsi que l'authentification Google OAuth facultative, et la bibliothèque d'exercices intégrée peut être pré-remplie avec des données d'exemple lors du premier lancement.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Workout Cool

Bibliothèque d'exercices

Parcourez une base de données complète d'exercices avec des démonstrations vidéo pédagogiques, organisées par groupe musculaire, équipement et type d'entraînement.

Créateur de programmes d'entraînement

Créez des programmes d'entraînement structurés sur plusieurs jours avec des sélections d'exercices personnalisées, des séries, des répétitions et des périodes de repos pour tout objectif de remise en forme.

Journalisation de session

Enregistrez chaque séance d'entraînement avec des données de performance réelles afin de pouvoir suivre la progression du poids et le volume au fil du temps.

Suivi de la progression

Visualisez les gains de force et la régularité de l'entraînement avec des graphiques qui montrent les tendances de performance au fil des séances et des programmes d'entraînement.

Filtrage par groupe musculaire

Filtrez et découvrez des exercices par groupe musculaire ciblé pour construire des programmes équilibrés couvrant chaque partie du corps.

Pourquoi exécuter Workout Cool avec Hostinger ?

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Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné(e). Kodee et Mohammad de l'équipe de support ont été incroyablement patients et rigoureux.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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