Déployez Uptrace avec une installation en un clic.
Plateforme APM open source pour les traces distribuées, les métriques et les logs, construite nativement sur OpenTelemetry.
Choisissez un pack VPS pour Uptrace
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Uptrace
Uptrace est une plateforme de surveillance des performances d'applications (APM) open source qui unifie les traces distribuées, les métriques et les journaux des applications instrumentées avec OpenTelemetry dans une interface unique. Basée sur ClickHouse pour le stockage de télémétrie à haut débit et PostgreSQL pour les métadonnées, elle offre les capacités d'observabilité de Datadog et New Relic sans frais de licence par hôte ni problèmes de résidence des données.
L'auto-hébergement d'Uptrace sur votre VPS conserve toutes les données de télémétrie sur votre propre infrastructure, sans tarification par span ou par journal. Toute application instrumentée avec les SDK OpenTelemetry — pour Go, Python, Node.js, Java, .NET, et plus encore — peut envoyer des données directement via OTLP sans configuration supplémentaire.
Fonctionnalités clés de Uptrace
Traçage distribué
Visualiser les flux de requêtes à travers les microservices avec des détails complets des spans, des graphes de flammes et des cartes de dépendances de services pour identifier les goulots d'étranglement de latence.
Indicateurs et tableaux de bord
Moteur de métriques compatible PromQL avec plus de 50 tableaux de bord préconfigurés pour les frameworks, bases de données et composants d'infrastructure populaires.
Recherche centralisée de journaux
Ingérer et rechercher en texte intégral les journaux structurés parallèlement aux traces et métriques corrélées au sein d'une interface de requête unifiée unique.
Alertes & notifications
Définissez des alertes basées sur des seuils ou des anomalies avec routage vers des e-mails, Slack, PagerDuty ou des points de terminaison de webhook personnalisés.
Ingestion OTLP native
Accepter la télémétrie de n'importe quel SDK OpenTelemetry via gRPC ou HTTP sans adaptateurs personnalisés, collecteurs ou agents propriétaires.
Pourquoi exécuter Uptrace avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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Plateforme open source de gestion des alertes pour la consolidation des alertes de supervision