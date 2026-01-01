FitTrackee est un traqueur d'activités de plein air auto-hébergé, conçu pour les coureurs, les cyclistes, les randonneurs et toute personne qui enregistre des traces GPX sur une montre de sport, un téléphone ou un appareil GPS. Téléchargez des fichiers d'activité, visualisez les itinéraires sur des cartes interactives et consultez les statistiques de distance, d'élévation, de vitesse et de durée — le tout sur une infrastructure que vous possédez, sans qu'aucune plateforme de fitness tierce ne collecte vos données de mouvement.

Exécuter FitTrackee sur un VPS permet de garder votre historique d'entraînement, vos traces de localisation et vos records personnels privés et portables. La prise en charge multi-utilisateur, une API REST documentée, des données météorologiques optionnelles par entraînement et la fédération basée sur ActivityPub en font une alternative pratique à Strava ou Garmin Connect pour les particuliers, les petits clubs et les athlètes soucieux de leur vie privée.