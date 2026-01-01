Déployez Notifuse avec une installation en un clic.
Plateforme d'e-mails auto-hébergée pour les campagnes marketing et les e-mails transactionnels avec envoi multi-fournisseurs.
Choisissez un pack VPS pour Notifuse
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Notifuse
Notifuse est une plateforme d'e-mails open-source et auto-hébergée qui consolide les campagnes marketing et la livraison d'e-mails transactionnels en un seul système. Contrairement aux services basés sur abonnement tels que Mailchimp ou Brevo, Notifuse fonctionne sur votre propre serveur, éliminant les frais par e-mail et gardant vos données d'abonné entièrement privées et sous votre contrôle.
La plateforme prend en charge plusieurs fournisseurs d'e-mails, y compris Amazon SES, Mailgun et Postmark, afin que vous puissiez acheminer les messages via le backend qui correspond le mieux à vos exigences de coût et de délivrabilité. Un éditeur de campagne par glisser-déposer, la segmentation d'audience, le suivi des ouvertures et des clics, et une API REST pour les e-mails transactionnels programmatiques offrent aux spécialistes du marketing et aux développeurs tout ce dont ils ont besoin à partir d'un seul déploiement auto-hébergé.
Fonctionnalités clés de Notifuse
Éditeur de campagne
Créez des campagnes d'e-mails avec un éditeur visuel par glisser-déposer incluant des tests A/B, la planification et un aperçu en temps réel.
API d'e-mail transactionnel
Envoyer des e-mails déclenchés par des événements par programmation via l'API REST avec le templating Liquid pour un contenu personnalisé dynamique.
Livraison multi-fournisseurs
Acheminez les e-mails via Amazon SES, Mailgun, Postmark ou tout autre fournisseur SMTP sans modifier vos modèles ou flux de travail.
Segmentation des abonnés
Cibler les campagnes sur des segments d'audience spécifiques en fonction des attributs des abonnés et de l'historique d'engagement passé.
Suivi des ouvertures et des clics
Mesurez les performances de la campagne grâce aux taux d'ouverture détaillés, au suivi des clics et aux analyses de livraison intégrés au tableau de bord.
Pourquoi exécuter Notifuse avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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