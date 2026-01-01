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Plateforme de gestion des vulnérabilités open source qui centralise les résultats de sécurité et simplifie la remédiation pour les équipes de sécurité.

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Renouvellement au prix de CHF 11.19/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
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Renouvellement au prix de CHF 25.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
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KVM 8
CHF60.39
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Faraday

Faraday est une plateforme de gestion des vulnérabilités de niveau entreprise qui offre aux équipes de sécurité un espace de travail unifié pour découvrir, suivre et corriger les vulnérabilités sur l'ensemble de leur infrastructure. Il s'intègre à plus de 80 outils de sécurité, important et normalisant automatiquement les données d'analyse provenant de divers scanners et frameworks de test afin que les équipes puissent se concentrer sur l'analyse plutôt que sur la manipulation manuelle des données.

L'auto-hébergement de Faraday sur votre VPS garantit que les résultats de sécurité sensibles et les pistes d'audit restent sous votre contrôle total — répondant aux exigences strictes de conformité pour le traitement des données de vulnérabilité tout en offrant des capacités d'entreprise sans les coûts récurrents des plateformes basées sur le cloud.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Faraday

Plus de 80 intégrations d'outils

Importe et normalise automatiquement les données de vulnérabilité provenant de scanners et de frameworks de test conformes aux normes de l'industrie, éliminant ainsi l'agrégation manuelle des données.

Collaboration d'équipe

Les espaces de travail multi-utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles permettent aux équipes de sécurité de collaborer sur les évaluations et de suivre la responsabilité de la remédiation en temps réel.

Priorisation des risques

Le moteur intégré de notation et de priorisation des risques aide les équipes à concentrer les efforts de remédiation sur les vulnérabilités qui représentent la plus grande menace réelle.

Rapports de conformité

Les modèles de rapports personnalisés et les pistes d'audit aident les responsables de la conformité à démontrer les améliorations de la posture de sécurité et à satisfaire aux exigences réglementaires.

API RESTful

Une API REST complète permet l'intégration avec les pipelines CI/CD et les outils SIEM, permettant aux équipes DevSecOps d'automatiser le suivi des vulnérabilités tout au long du SDLC.

Pourquoi exécuter Faraday avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.

Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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