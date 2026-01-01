Déployez Faraday avec une installation en un clic.
Plateforme de gestion des vulnérabilités open source qui centralise les résultats de sécurité et simplifie la remédiation pour les équipes de sécurité.
Choisissez un pack VPS pour Faraday
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Faraday
Faraday est une plateforme de gestion des vulnérabilités de niveau entreprise qui offre aux équipes de sécurité un espace de travail unifié pour découvrir, suivre et corriger les vulnérabilités sur l'ensemble de leur infrastructure. Il s'intègre à plus de 80 outils de sécurité, important et normalisant automatiquement les données d'analyse provenant de divers scanners et frameworks de test afin que les équipes puissent se concentrer sur l'analyse plutôt que sur la manipulation manuelle des données.
L'auto-hébergement de Faraday sur votre VPS garantit que les résultats de sécurité sensibles et les pistes d'audit restent sous votre contrôle total — répondant aux exigences strictes de conformité pour le traitement des données de vulnérabilité tout en offrant des capacités d'entreprise sans les coûts récurrents des plateformes basées sur le cloud.
Fonctionnalités clés de Faraday
Plus de 80 intégrations d'outils
Importe et normalise automatiquement les données de vulnérabilité provenant de scanners et de frameworks de test conformes aux normes de l'industrie, éliminant ainsi l'agrégation manuelle des données.
Collaboration d'équipe
Les espaces de travail multi-utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles permettent aux équipes de sécurité de collaborer sur les évaluations et de suivre la responsabilité de la remédiation en temps réel.
Priorisation des risques
Le moteur intégré de notation et de priorisation des risques aide les équipes à concentrer les efforts de remédiation sur les vulnérabilités qui représentent la plus grande menace réelle.
Rapports de conformité
Les modèles de rapports personnalisés et les pistes d'audit aident les responsables de la conformité à démontrer les améliorations de la posture de sécurité et à satisfaire aux exigences réglementaires.
API RESTful
Une API REST complète permet l'intégration avec les pipelines CI/CD et les outils SIEM, permettant aux équipes DevSecOps d'automatiser le suivi des vulnérabilités tout au long du SDLC.
Pourquoi exécuter Faraday avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.