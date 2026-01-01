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Serveur multimédia auto-hébergé pour les bandes dessinées, les mangas, les magazines et les livres électroniques avec prise en charge d'OPDS, de Kobo Sync et de KOReader Sync.

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Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
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Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Komga

Komga est un serveur multimédia open source conçu spécifiquement pour les bandes dessinées, les mangas, les BD, les magazines et les e-books. Il analyse votre bibliothèque de formats CBZ, CBR, EPUB, PDF et autres formats d'archive, extrait les métadonnées, génère des miniatures et met tout à disposition via un lecteur web rapide, ainsi que des flux OPDS, Kobo Sync et KOReader Sync pour les applications natives et les liseuses à encre électronique.

L'auto-hébergement de Komga sur votre VPS transforme n'importe quel dossier de fichiers de bandes dessinées et de mangas en une bibliothèque privée et adaptée aux mobiles que vous pouvez lire de n'importe où — sur le web, sur une liseuse Kobo ou KOReader, ou via des applications compatibles OPDS comme Panels, Chunky et KyBook. Il n'y a pas de frais d'abonnement, pas de DRM, et aucune plateforme ne décide du contenu de votre bibliothèque.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Komga

Bandes dessinées et formats de livres électroniques

Prend en charge nativement les formats CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB et PDF, avec extraction des métadonnées à partir de ComicInfo.xml, EPUB OPF et des balises ComicRack.

Lecteur web intégré

Lecteur web rapide et réactif avec mode double page, mises en page adaptées à la largeur et à la hauteur, et synchronisation de la progression de lecture sur tous les appareils.

Flux OPDS

Les points d'accès OPDS v1 et v2 rendent Komga compatible avec des lecteurs natifs tels que Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, et des dizaines d'autres, prêts à l'emploi.

Synchronisation Kobo et KOReader

La prise en charge native de Kobo Sync et KOReader Sync permet de pousser le nouveau contenu et de mémoriser la position de lecture sur les appareils à encre électronique sans avoir à charger manuellement les fichiers.

Scans automatiques de bibliothèque

La surveillance en direct du système de fichiers, associée à des analyses planifiées, maintient la bibliothèque synchronisée lorsque vous déposez de nouveaux fichiers de bandes dessinées et de livres électroniques dans le dossier de données.

Multi-utilisateur et partage

Les bibliothèques par utilisateur, les restrictions d'âge et les rôles de partage en lecture seule permettent aux familles ou aux groupes de lecture de partager un seul serveur sans se gêner mutuellement.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Maxim Shishkin
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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