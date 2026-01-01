Déployez ShinyProxy avec une installation en un clic.
Serveur open source pour le déploiement d'applications Shiny, Dash, Streamlit et d'autres applications de données avec authentification intégrée.
Choisissez un pack VPS pour ShinyProxy
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec ShinyProxy
ShinyProxy est le serveur open-source construit par Open Analytics pour héberger des applications de données interactives écrites en R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio et de nombreux autres frameworks. Il lance chaque session utilisateur dans un conteneur Docker isolé, puis achemine le trafic HTTP et WebSocket vers le navigateur, de sorte que chaque visiteur bénéficie d'un environnement propre sans polluer l'état partagé.
L'auto-hébergement de ShinyProxy sur votre propre VPS maintient les modèles, ensembles de données et tableaux de bord propriétaires à l'intérieur de votre périmètre tout en offrant aux équipes des fonctionnalités d'entreprise — authentification, contrôle d'accès basé sur les groupes, journalisation de l'utilisation — sans licence par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.
Fonctionnalités clés de ShinyProxy
Conteneurs par utilisateur
Chaque session génère son propre conteneur Docker afin que les utilisateurs ne partagent jamais l'état, les sessions ou les ressources de calcul.
Prise en charge multi-framework
Hébergez R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode et toute autre application web conditionnée sous forme de conteneur.
Authentification enfichable
Intégrez LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak ou des connexions sociales pour gérer l'accès aux applications avec un contrôle d'accès basé sur les groupes.
Analyse d'utilisation
La journalisation des événements intégrée suit les lancements d'applications, les durées et les sessions actives pour la planification de la capacité et l'audit.
Streaming WebSocket
Le proxying natif WebSocket et HTTP/2 maintient les applications interactives Shiny et Dash réactives sous charge.
Tableau de bord administrateur
La vue d'administration en direct affiche les conteneurs en cours d'exécution, permet aux opérateurs d'inspecter l'activité et d'arrêter les sessions à la demande.
Pourquoi exécuter ShinyProxy avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
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