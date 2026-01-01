Snapdrop est un outil de partage de fichiers web magnifiquement simple qui élimine les frictions liées au transfert de fichiers entre appareils. Inspiré par Apple AirDrop mais fonctionnant sur toutes les plateformes et navigateurs, Snapdrop découvre automatiquement les appareils sur le même réseau et permet des transferts peer-to-peer instantanés — sans compte, sans installation d'application et sans configuration requise.

L'auto-hébergement de Snapdrop sur votre VPS crée un environnement de partage de fichiers privé et toujours disponible entièrement au sein de votre infrastructure. Contrairement au service public Snapdrop.net, votre instance auto-hébergée conserve toutes les données de découverte et de transfert sur votre propre réseau, ce qui est essentiel pour les organisations traitant des informations confidentielles ou opérant dans des environnements avec des exigences strictes en matière de traitement des données.