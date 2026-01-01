Client webmail IMAP basé sur navigateur avec une interface de type bureau pour lire, écrire et organiser les e-mails.
Choisissez un pack VPS pour Roundcube
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Roundcube
Roundcube est un client webmail open source de longue date, utilisé par les fournisseurs d'hébergement, les universités et les auto-hébergeurs pour offrir à toute boîte aux lettres IMAP une interface web rapide et moderne. Il se connecte à vos serveurs IMAP et SMTP existants — ce n'est pas un serveur de messagerie en soi — ce qui signifie que vous conservez votre fournisseur de boîte aux lettres actuel tout en bénéficiant d'une interface front-end soignée et personnalisable avec gestion des dossiers par glisser-déposer, conversations thématiques, contacts et un système de plugins.
L'auto-hébergement de Roundcube sur votre propre VPS permet de conserver les sessions webmail, les carnets d'adresses et les préférences utilisateur sur une infrastructure que vous contrôlez, à l'abri des services webmail tiers qui profilent le trafic ou limitent les fonctionnalités du compte.
Fonctionnalités clés de Roundcube
Client webmail IMAP
Se connecte à n'importe quel serveur IMAP et SMTP afin que vous puissiez utiliser Roundcube comme interface pour une boîte aux lettres existante sans migrer de comptes.
Peau élastique réactive
L'interface Elastic par défaut s'adapte aux écrans d'ordinateur de bureau, de tablette et de téléphone, offrant une expérience utilisateur intuitive sur tous les appareils.
Carnet d'adresses intégré
Gérez les contacts personnels et partagés, les groupes de contacts et les annuaires LDAP à côté de vos messages sans quitter la boîte de réception.
Écosystème de plugins
Étendez les fonctionnalités avec des plugins pour les filtres managesieve, l'authentification à deux facteurs, les calendriers, le chiffrement, et plus encore.
Conversations à fils
Regroupez les messages associés en fils de conversation avec une recherche plein texte et des filtres rapides pour gérer efficacement les boîtes de réception très sollicitées.
Prise en charge multilingue
Livré avec des traductions dans plus de 70 langues et prend en charge les préférences de langue et de fuseau horaire par utilisateur, prêtes à l'emploi.
Pourquoi exécuter Roundcube avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.
J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
Découvrez d'autres applications à déployer
Apache Answer
Plateforme de questions-réponses open source pour le partage des connaissances en équipe et la création de communautés