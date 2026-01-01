Roundcube est un client webmail open source de longue date, utilisé par les fournisseurs d'hébergement, les universités et les auto-hébergeurs pour offrir à toute boîte aux lettres IMAP une interface web rapide et moderne. Il se connecte à vos serveurs IMAP et SMTP existants — ce n'est pas un serveur de messagerie en soi — ce qui signifie que vous conservez votre fournisseur de boîte aux lettres actuel tout en bénéficiant d'une interface front-end soignée et personnalisable avec gestion des dossiers par glisser-déposer, conversations thématiques, contacts et un système de plugins.

L'auto-hébergement de Roundcube sur votre propre VPS permet de conserver les sessions webmail, les carnets d'adresses et les préférences utilisateur sur une infrastructure que vous contrôlez, à l'abri des services webmail tiers qui profilent le trafic ou limitent les fonctionnalités du compte.